Intuicja nie zawiodła dziennikarza. 21 lat temu obstawił, że Trump zostanie mistrzem świata

Video: Eurosport

Trump: to był najlepszy snooker, jaki kiedykolwiek grałem

- Ciężko na to pracowałem. To był niesamowity finał. Myślę, że to był najlepszy snooker, jaki kiedykolwiek grałem. Trudno mi to ująć słowami - powiedział Judd Trump, który został mistrzem świata.

