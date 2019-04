Bila wyleciała poza stół. "Dobrze, że kamery nie zbił"

Takie wyniki podczas mistrzostw świata w snookerze to absolutny wyjątek. W 1. rundzie Shaun Murphy rozgromił 19-letniego Chińczyka Luo Honghao aż 10:0. Oto ostatnie wbicia z tego meczu. MŚ na żywo w obu kanałach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

10:0 w MŚ? Murphy pokazał, że to możliwe

Gary Wilson szalał w końcówce mecz 1. rundy snookerowych MŚ z Lucą Brecelem. Najpierw po jego zagraniu biała bila wypadła poza stół, a potem cudownie uwolnił się ze snookera. Zobaczcie to drugie uderzenie, ktora miało duży wpływ na jego triumf 10:9.

Starcie Wilsona z Brecelem od początku było wyrównane. W 17. partii Anglik, przy prowadzeniu 9:8, zaprezentował zagranie, z którego dumny być nie może. Przy próbie wbicia brązowej bili popełnił techniczny błąd i… wyrzucił białą poza stół.

O’Sullivan ma kłopoty na mistrzostwach świata. "Gra bez szacunku dla kibiców” Jest uważany za... czytaj dalej » - Takie zagrania wynikają z kurczowego trzymania kija. Dobrze, że oka kamery nie zbił - ocenił komentator Eurosportu Michał Ebert.

Brecel doprowadził do stanu 9:9 i o tym, kto awansuje do 1/8 finału musiała zadecydować ostatnia partia. Ta okazała się najdłuższą w historii snookerowych MŚ. Belg z Anglikiem przeciągali linę przez 79 minut i 31 sekund. Poprzedni rekord poprawili o ponad trzy minuty.

Pracował jako kierowca i barman

Mimo spektakularnego błędu, Wilson, nazywany "Artystą Ucieczek", zachował więcej zimnej krwi.

- Ostatnia partia była wyczerpująca. To nie był snooker, ale to teraz nie jest istotne. Jestem szczęśliwy, że udało mi się wygrać - wyznał Anglik.



Dla 33-letniego Wilsona, który wcześniej dorabiał m.in. jako kierowca i barman, było to pierwsze zwycięstwo w drugim występie na MŚ. W ten sposób zarobił 30 tysięcy funtów.

