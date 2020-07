Mistrzostwa świata w snookerze otwarte dla kibiców. O'Sullivan grozi organizatorom

Już 1 czerwca snookerowa rywalizacja wraca do Eurosportu 1. Wówczas rozpocznie się turniej Championship League, w którym wezmą udział największe światowe gwiazdy. Championship League na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze od 1 do 11 czerwca.

Luca Brecel zremisował z Jackiem Lisowskim 2:2 w ostatnim meczu dziewiątej grupy Championship League. Ten wynik zapewnił Brecelowi pierwsze miejsce w grupie i awans do kolejnej fazy.

W ostatnim meczu piątej grupy Championship League Liang Wenbo pewnie pokonał Marka Selby'ego 3:0. Chińczyk wygrał również piątą grupię i tym samym awansował do kolejnej fazy.

Ronnie O'Sullivan po raz kolejny pokazał się z najlepszej strony w fazie grupowej Championship League. Pięciokrotny mistrz świata rozpoczął starcie z Michaelem Georgiou od wbicia setki, a ostatecznie pokonał go 3:0.

Zobacz, co powiedział Ronnie O'Sullivan po awansie do kolejnej fazy Championship League.

O'Sullivan po awansie do kolejnej fazy Championship League

Jamie Clarke zaimponował formą w fazie grupowej Championship League. Walijczyk w starciu z Jordanem Brownem wbił setkę, by ostatecznie pokonać go 3:0.

Podczas czwartego frejma meczu Neila Robertsona z Ashleyem Carterem doszło do nietypowej sytuacji. W pewnym momencie sędzia wstrzymał grę, gdyż wskazania komputera nie zgadzały się z jego wyliczeniami. Okazało się, że system pokazywał o jedną czerwoną bilę więcej aniżeli było na stole. Spotkanie zostało wznowione po krótkiej przerwie, a zawodnicy zaakceptowali sytuację na stole.

Świetnym zagraniem popisał się Ken Doherty w starciu z Kurtem Maflinem w fazie grupowej Championship League. Irlandczyk wbił czerwoną bilę, zagrywając dubla. Doherty wygrał to spotkanie 3:1.

Kapitalnym zagraniem popisał się Martin O'Donnell w pierwszym frejmie starcia z Michaelem White'em. Brytyjczyk wbił różową, a do tego idealnie ustawił się do czarnej. Dzięki temu zagraniu O'Donnell wygrał frejma, a później całe spotkanie 3:0.

Sam Craigie pokonała Dominica Dale'a 3:0 w swoim ostatnim meczu fazy grupowej Championship League. Ta wygrana zapewniła mu awans do kolejnej fazy. Championship League na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Craigie pokonał Dale'a i awansował do kolejnej fazy...

Ronnie O'Sullivan pożegnał się z Championship League, we wtorek przegrywając 0:3 w meczu drugiej fazy turnieju ze Stuartem Binghamem.

Turniej rozgrywany w Crucible Theatre (31 lipca - 16 sierpnia) będzie transmitowany w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Snookerowe mistrzostwa świata będą częścią rządowego programu, mającego na celu stopniowe otwieranie aren sportowych dla publiczności w Wielkiej Brytanii. Do pilotażowego projektu włączono również towarzyskie mecze krykieta oraz festiwal wyścigów konnych Glorious Goodwood. Imprezy te mają dać odpowiedź na pytanie, czy przeprowadzanie zawodów sportowych z kibicami na szerszą skalę jest już bezpieczne.

Snooker był jednym z pierwszych sportów, który wznowił rywalizację na Wyspach podczas pandemii COVID-19 i teraz ponownie ma odegrać pionierską rolę. Na początku czerwca zawodnicy powrócili do zmagań przy zielonym suknie w Milton Keynes, gdzie rozgrywano zawody Championship League. Impreza odbyła się przy zachowaniu wyjątkowych środków ostrożności. Wydawało się wówczas, że powrót publiczności na turnieje rozgrywane w halach to bardzo odległa perspektywa, lecz w piątek brytyjski rząd postanowił przyspieszyć ten proces.

- Od wielu miesięcy miliony z nas zmagały się z brakiem możliwości kibicowania podczas meczów ulubionej drużyny oraz uczestniczenia w najważniejszych wydarzeniach sportowych. Dlatego też bardzo cieszy mnie, że możemy ruszyć naprzód z planem bezpiecznego otwierania obiektów dla fanów - ogłosił w piątek brytyjski minister sportu Nigel Huddleston.

Słynny obiekt Crucible Theatre w Sheffield gości najważniejszy snookerowy turniej od 1977 roku. Może pomieścić niespełna 1000 widzów, lecz na nadchodzących mistrzostwach świata z pewnością nie zasiądzie ich aż tylu na trybunach. Kibice będą bowiem zobowiązani do zachowania odpowiedniego dystansu między sobą. To jeden z podstawowych warunków postawionych przez rząd.

- Choć upłynie jeszcze trochę czasu, zanim areny znów będą mogły zapełniać się do ostatniego miejsca, to będzie ważny krok w kierunku odrodzenia sportu na żywo w całym kraju - dodał Huddleston.

O'Sullivan: To szaleństwo

Piątkowa decyzja brytyjskiego rządu z pewnością nie spotka się z uznaniem Ronniego O'Sullivana. Jeden z czołowych zawodników globu stara się unikać wszelkiego ryzyka w czasach pandemii COVID-19. Przed czerwcowym Championship League ostrzegał, że zrezygnuje z rywalizacji, jeśli nie będzie miał dostępu do własnych posiłków. Obawiał się jedzenia dostarczanego zawodnikom przez organizatorów. Teraz uważa, że jest zbyt wcześnie, by otwierać sportowe obiekty dla publiczności.

- Jeśli zaczną wpuszczać kibiców, nawet jeśli będzie to tylko kilkaset osób, nie będę czuł się z tym dobrze. Myślę nawet, że to mogłoby wpłynąć na moją chęć uczestnictwa w turnieju - zapowiedział niedawno pięciokrotny mistrz świata w rozmowie z dziennikarzami.

- Uważam, że nie powinno być żadnych tłumów w zamkniętych arenach przynajmniej do roku 2021. Sam fakt, że to rozważamy, wydaje mi się szaleństwem - stwierdził doświadczony zawodnik cytowany przez "The Sun".

Snookerowe mistrzostwa świata (31 lipca - 16 sierpnia) będą transmitowane w Eurosporcie i Eurosport Playerze.