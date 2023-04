Bezradny O'Sullivan, tytułu nie obroni. Luca Brecel wrócił w niesamowitym stylu

O’Sullivan awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

O’Sullivan awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Robertson awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Robertson awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Ali Carter wygrał 11. frejma i dzięki temu zmniejszył stratę do Jaka Jonesa do wyniku 5:6. Zobacz końcówkę tej partii. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Brecel awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Brecel awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Zobacz, co powiedział Hossein Vafaei po awansie do drugiej rundy MŚ w snookerze, w której zmierzy się z Ronniem O'Sullivanem. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Podczas meczów 1. rundy MŚ w snookerze doszło do wtargnięcia aktywistów na Crucible Theatre w Sheffield.

Podczas meczów 1. rundy MŚ w snookerze doszło do wtargnięcia aktywistów na Crucible Theatre w Sheffield.

Allen awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Allen awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Higgins awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Higgins awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Podczas spotkania Jack Lisowski - Noppon Saengkham doszło do nietypowej sytuacji. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Snookerowy arbiter Olivier Marteel o swoich życiowych powołaniach. Zobacz fragment magazynu The Power of Sport. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

The Power of Sport: Sędzia Olivier Marteel

The Power of Sport: Sędzia Olivier Marteel

Rob Walker, konferansjer podczas mistrzostw świata w snookerze, pomylił się podczas zapowiadania jedynego spotkania w czwartkowej sesji porannej. Walker zaanonsował Roberta Milkinsa, kiedy to w korytarzu czekał Joe Perry. Zobacz tę sytuację. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kyren Wilson awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Kyren Wilson awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Robert Milkins wygrał 16. frejma i doprowadził do remisu 8:8 w meczu pierwszej rundy mistrzostw świata w snookerze. Zobacz końcówkę tej partii. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Milkins awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Milkins awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Zobacz, co powiedział Ronnie O’Sullivan o słowach Hosseina Vafaeia. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Ronnie O’Sullivan o słowach Hosseina Vafaeia. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Si Jiahui awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Si Jiahui awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Zobacz moment, kiedy to Rob Walker zaprosił Hosseina Vafaeia i Ronniego O’Sullivana do rozpoczęcia pierwszej sesji meczu drugiej rundy mistrzostw świata w snookerze. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Końcówka meczu, który dał "Rakiecie" awans do ćwierćfinału MŚ w Sheffield.

Końcówka spotkania MŚ w Sheffield, w którym Jak Jones pokonał Neila Robertsona i awansował do najlepszej ósemki.

Zobacz, co Mark Selby powiedział do publiczności po zaciętej sesji z Garym Wilsonem. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Mark Selby doprowadził do remisu na koniec 1. sesji...

Mark Selby doprowadził do remisu na koniec 1. sesji...

Oto co miał do powiedzenia jeszcze aktualny mistrz świata po porażce w 1/4 MŚ.

MŚ w snookerze oglądaj w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Allen pierwszym półfinalistą w Crucible Theatre. Na ten moment czekał 14 lat Mark Allen jako... czytaj dalej » Brecel w przeszłości 11-krotnie próbował podbić mistrzostwa świata w Sheffield. W pięciu przypadkach odpadał w pierwszej rundzie, a sześciokrotnie nie był w stanie przejść kwalifikacji. W turnieju głównym nie miał zatem na koncie przed tegoroczną imprezą nawet jednego zwycięstwa.

Teraz jednak jest zupełnie inaczej.

Nic nie zapowiadało porażki

Na inaugurację Belg pokonał w decydującej 19. partii Anglika Ricky'ego Waldena, a w walce o ćwierćfinał po idealnej końcówce Marka Williamsa z Walii 13:11.

W starciu z aktualnym mistrzem świata mało kto dawał mu jakiekolwiek szanse. O'Sullivan przystąpił do pojedynku o najlepszą czwórkę po pięknym zwycięstwie nad Hosseinem Vafaeiem z Iranu (13:2).

W pierwszych dwóch sesjach z Belgiem Anglik nie grał olśniewająco, ale pewnie prowadził 10:6.

Źródło: Getty Images Brecel grał kapitalnie

W środę tak naprawdę tylko w 17. frejmie, który otwierał trzecią cześć meczu, O'Sullivan miał szansę. Wygrywał 41:30, ale spudłował łatwą czerwoną. Potem wszystko się posypało. Być może, gdyby objął prowadzenie 11:6, byłoby inaczej. Tego się nie dowiemy.

Brecel prezentował się fantastycznie.

- Z jaką on gracją wbija kolejne bile. Nie przestraszył się, że może dać jakąś szansę rywalowi. On stara się ten mecz nie przegrać, ale wygrać. To może budzić podziw. Widać, że ma świetne nastawienie - mówił w Eurosporcie Michał Ebert.

Źródło: Getty Images Ronnie O'Sullivan odpadł w ćwierćfinale mistrzostw świata

Genialne zagrania

Brecel grał niezwykle pewnie i szybko zdobywał kolejne partie. O'Sullivan mógł tylko siedzieć i liczyć na to, że rywal popełni błąd. W 22. frejmie belgijski snookerzysta zdobywał kolejne punkty i powiększał przewagę. W pewnym momencie miał już na liczniku ponad 200 punktów bez odpowiedzi rywala. Wygrał szóstą partię z rzędu, objął prowadzenie 12:10 i tylko jednej odsłony potrzebował do awansu.

Wydawało się, że mistrz da jeszcze radę wrócić. Dobrze wbił czerwoną na początku 23. frejma, ale za chwilę spudłował różową do środka. To był koniec jego nadziei.

- Fantastyczna sesja, genialne zagrania. W samych superlatywach można opisywać jego grę w popołudniowej sesji w środę - mówił Grzegorz Biernadski.

W półfinale rywalem 28-letniego Brecela będzie lepszy z meczu Anthony McGill kontra Si Jiahui. Po 16 partiach Szkot remisuje z Chińczykiem 8:8.

Pary i wyniki 1/4 finału mistrzostw świata w snookerze 2023:

Ronnie O'Sullivan (Anglia, 1) - Luca Brecel (Belgia, 9) 10:13

Anthony McGill (Szkocja) - Si Jiahui (Chiny) po drugiej sesji 8:8

Mark Allen (Irlandia Północna, 3) - Jak Jones (Walia) 13:10

John Higgins (Szkocja, 10) - Mark Selby (Anglia, 2) po pierwszej sesji 4:4