Zaskoczył detronizacją mistrza, teraz zaskakuje wypowiedziami

The Power of Sport: Sędzia Olivier Marteel

Brecel w 11 poprzednich sezonach sześciokrotnie nie był w stanie awansować do turnieju głównego, a gdy mu się to udawało, za każdym razem przegrywał w pierwszej rundzie.

Teraz jest w półfinale, gdzie od czwartkowego popołudnia walczy z rewelacyjnym debiutantem z Chin Si Jiahuiem. Odpoczynku po wielkim środowym sukcesie miał zatem niewiele.

Idealne zestawienie

- Czuję się wspaniale. To moment, który sprawia, że chcesz dalej grać w snookera. Rywalizowałem z Ronniem O'Sullivanem w najważniejszym turnieju na świecie, a mój idol Stephen Hendry patrzył na ten mecz i go komentował. To zatem idealne zestawienie, aby zagrać dobrze i spełnić marzenia - mówił Eurosportowi Brecel.

- Niesamowite jest być w półfinale, zwłaszcza po takim pojedynku. Przegrywałem 2:6, a potem 6:10. Nie spodziewałem się, że zwyciężę. Sądziłem, że w czwartek będę już w domu i się wyluzuję - dodawał.

Najlepszy w najtrudniejszych chwilach

W trzeciej sesji pojedynku Brecel wygrał siedem partii z rzędu i to w niespełna dwie godziny. Siedmiokrotny mistrz świata nie był w stanie nic zrobić.

- To, co zrobiłem jest niewiarygodne. Odrobiłem dużą stratę. Teraz mam szansę zostać mistrzem świata. To dla mnie całkowicie nieoczekiwane, bo nie trenowałem do tego turnieju. Mimo to, czuję się bardzo dobrze przy stole. Duże znaczenie ma tutaj sfera mentalna. Myślę, że gram najlepiej w najtrudniejszych chwilach, gdy dochodzi do momentu rozstrzygnięcia - dodawał Brecel, którego rywalem w półfinale jest Si.

