Niespodzianka w Sheffield. Mistrz świata sprzed czterech lat wyeliminowany

O’Sullivan awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

O’Sullivan awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Robertson awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Robertson awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Ali Carter wygrał 11. frejma i dzięki temu zmniejszył stratę do Jaka Jonesa do wyniku 5:6. Zobacz końcówkę tej partii. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Brecel awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Brecel awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Zobacz, co powiedział Hossein Vafaei po awansie do drugiej rundy MŚ w snookerze, w której zmierzy się z Ronniem O'Sullivanem. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Podczas meczów 1. rundy MŚ w snookerze doszło do wtargnięcia aktywistów na Crucible Theatre w Sheffield.

Podczas meczów 1. rundy MŚ w snookerze doszło do wtargnięcia aktywistów na Crucible Theatre w Sheffield.

Allen awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Allen awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Higgins awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Higgins awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Podczas spotkania Jack Lisowski - Noppon Saengkham doszło do nietypowej sytuacji. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Snookerowy arbiter Olivier Marteel o swoich życiowych powołaniach. Zobacz fragment magazynu The Power of Sport. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

The Power of Sport: Sędzia Olivier Marteel

The Power of Sport: Sędzia Olivier Marteel

MŚ w snookerze oglądaj w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Biała stała i nagle wpadła do kieszeni, faulu nie było. "Bardzo rzadka sytuacja" Wpadnięcie białej... czytaj dalej » Kończący w tym roku 34 lata Trump był zdecydowanym faworytem bukmacherów, ale snookerowi eksperci przewidywali, że awansować do najlepszej szesnastki nie będzie mu łatwo.

McGill, który zajmuje 21. w światowym rankingu to rywal bardzo nieprzyjemny, który wielu bardziej utytułowanym zawodnikom sprawiał problemy. Nie inaczej było i teraz.

Jeden moment nic nie zmienił

Od początku widać było, że Trumpowi łatwo nie będzie. Po pierwszej sesji przegrywał 3:6. W drugiej części pojedynku wygrał od razu dwa frejmy (5:6).

Gdy zwyciężył 79:0 w 13. partii i zrobiło się tylko 6:7, wydawało się, że to jest ten moment. Nic z tego.

Oglądasz Wideo: Eurosport McGill pokonał Trumpa w 1. rundzie MŚ w snookerze

Kowalski: McGill mógł się spodziewać takiego wyniku

32-letni Szkot ponownie wrócił do świetnej gry. Szybko wygrał trzy kolejne odsłony i całe spotkanie 10:6.

- To największa niespodzianka jak dotąd. Rozstawiony z numerem piątym Trump żegna się z imprezą i to już po pierwszej rundzie - podsumował w Eurosporcie Rafał Jewtuch.

- Dla mnie to nie jest takie zaskoczenie. Od początku wiedziałem, że to będzie bardzo trudna przeprawa dla Judda. Myślę, że McGill mógł się spodziewać takiego wyniku - stwierdził za to Jarosław Kowalski.

Źródło: Getty Images Judd Trump odpadł w pierwszej rundzie

W drugiej rundzie rywalem szkockiego snookerzysty będzie Jack Lisowski. Anglik pokonał Taja Noppona Saengkhama 10:7.