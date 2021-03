"Wymarzone losowanie". Weterani snookera zmierzą się w eliminacjach

Mistrzostwa świata w snookerze oglądaj w Eurosport Playerze

Hendry jest najbardziej utytułowanym snookerzystą i właścicielem aż siedmiu tytułów mistrza świata.

52-letni Szkot powrócił do rywalizacji po blisko 10 latach w turnieju Gibraltar Open, ale przegrał w pierwszej rundzie z Matthew Seltem 1:4. Co ciekawe, już w drugiej partii popisał się brejkiem w wysokości 107 punktów. Była to jego 776. "setka" w karierze. Planuje dobić przynajmniej do 800.

- Jeśli będę robić postępy, zobaczymy, co się wydarzy. Moim celem jest zakwalifikowanie się do mistrzostw oraz osiągnięcie granicy 800 "setek", ale tak naprawdę chcę po prostu cieszyć się powrotem do grania - mówił doświadczony zawodnik.

"Nie mogę w to uwierzyć"

Jak się okazało po losowaniu, Hendry zmierzy się z White'em w kwalifikacjach do czempionatu. - Nie mogę w to uwierzyć. Pamiętam wszystkie nasze finały, a teraz zaczniemy już w pierwszej rundzie, to niesamowite. Muszę przyznać, że ćwiczyliśmy razem, ale teraz to się skończy - skomentował losowanie Hendry. Panowie aż czterokrotnie grali w finale mistrzostw świata i za każdym razem górą był Szkot.

Obaj gracze będą musieli wygrać cztery mecze, aby zakwalifikować się do turnieju głównego.

- Naprawdę nie mogę się doczekać. To wymarzone losowanie, bo tak dobrze się znamy - powiedział Hendry.

Kwalifikacje do tegorocznych mistrzostw świata odbędą się w dniach 7-14 kwietnia. Zawody w Crucible Theatre w Sheffield zostaną rozegrane w dniach 17 kwietnia - 3 maja. Na trybunach będzie mogło zasiąść po 300 kibiców na sesję, co stanowi mniej więcej jedną trzecią pojemności legendarnej areny.

