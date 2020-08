Imponujący start O'Sullivana. Rekordowe tempo Anglika

Ambitne i udane zarazem zagranie angielskiej snookerzystki w kwalifikacjach do MŚ.

Świetny finisz Evans w piątym frejmie meczu kwalifikacji do MŚ z Andym Hicksem. Angielka odrobiła 15 punktów straty w samej końcówce.

Jimmy White pokonał Michaela Georgiou 6:4 w ćwierćfinale kwalifikacji do mistrzostw świata w snookerze. Transmisje z imprezy w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Antoni Kowalski wygrał pierwszą partię z Elliotem Slessorem w meczu 2. rundy kwalifikacji do mistrzostw świata w snookerze. Transmisje z imprezy w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W drugim frejmie starcia z Jamie O'Neillem Michael White wbił setkę, dzięki której wyrównał stan meczu na 1:1. Ostatecznie White wygrał to spotkanie 6:5 i w półfinale zmierzy się z Nopponem Saengkhamem. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Setka White'a w ćwierćfinale kwalifikacji do mistrzostw świata

Po emocjonującym spotkaniu Michael White pokonał Jamiego O'Neilla 6:5 w ćwierćfinale kwalifikacji do mistrzostw świata w snookerze. Zobacz ostatnie wbicia z tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Michael White awansował do półfinału kwalifikacji mistrzostw...

Antoni Kowalski nie sprawił niespodzianki w ćwierćfinale kwalifikacji do snookerowych mistrzostw świata. Polak przegrał z Elliotem Slessorem 2:6. Zobacz najważniejsze momenty tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Antoni Kowalski nie zdołał pokonać Elliota Slessora w ćwierćfinale kwalifikacji do snookerowych mistrzostw świata. Polak przegrał 2:6. Zobacz ostatnie wbicia tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dominic Dale bardzo dobrze rozpoczął piątego frejma, ale fatalnie spudłował przy próbie wbicia niebieskiej bili. Wykorzystał to Fan Zhengyi, który wygrał tę partię. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dominic Dale wymęczył wygraną w ćwierćfinale kwalifikacji do mistrzostw świata. Po długim pojedynku Walijczyk pokonał Fan Zhengyia 6:4. Zobacz ostatnie wbicia tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dale awansował do półfinału kwalifikacji do mistrzostw świata

W drugim frejmie ćwierćfinału kwalifikacji do mistrzostw świata Ken Doherty popisał się niezwykle sprytnym zagraniem, wbijając czerwoną bilę i ustawiając się do kolejnych uderzeń. Zobacz tę sytuację. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Sprytne zagranie Doherty'ego w ćwierćfinale kwalifikacji do...

Ken Doherty pokonał Frasera Patricka 6:4 w ćwierćfinale kwalifikacji do snookerowych mistrzostw świata. Zobacz ostatnie wbicia z tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Doherty awansował do półfinału kwalifikacji do mistrzostw...

Alexander Ursenbacher świetnie rozpoczął walkę o 4. rundę kwalifikacji do mistrzostw świata. W pierwszym frejmie starcia z Garym Wilsonem Szwajcar popisywał się szybką grą i celnymi wbiciami. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bardzo mocny początek Alexandera Ursenbachera w 3. rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata. Szwajcar nie tylko wbił setkę, zdobywając 141 punktów. To jego najwyższy brejk w karierze. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Alexander Ursenbacher i Gary Wilson toczyli wyrównaną walkę w 3. rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata. Obaj na zmianę wygrywali kolejne frejmy, ale w końcu tę tendencję przełamał Ursenbacher, który najpierw był lepszy w siódmym, a później również w ósmym frejmie. Szwajcar mógł jednak to zmarnować, kiedy popełnił prosty błąd. Wilson jednak nie wykorzystał okazji.

Niespodzianka w 3. rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata. Świetnie grający Alexander Ursenbacher pokonał półfinalistę zeszłorocznych mistrzostw Gary'ego Wilsona 6:3. Zobacz ostatnie wbicia tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W piątym frejmie Jimmy White mógł zmniejszyć stratę do Roberta Milkinsa, ale szczęście nie było po jego stronie. White co prawda wbił czarną bilę, lecz biała również wpadła do kieszeni. Frejma wygrał Milkins, który dwie partie później zapewnił sobie awans do 4. rundy kwalifikacji. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Louis Heathcote pokonał Allistera Cartera 6:3 w 3. rundzie kwalifikacji do snookerowych mistrzostw świata. Zobacz ostatnie wbicia z tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Sporo szczęścia miał Jamie Clarke w trzecim frejmie starcia z Joe Perrym. Walijczyk chciał wbić czerwoną bilę, ale źle przymierzył. Na jego szczęście chwilę później do kieszeni wpadła inna czerwona. Zobacz tę sytuację. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Setka Kinga w 3. rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata

Siódmy frejm 3. rundy kwalifikacji do mistrzostw świata długo będzie prześladował Joe Perry'ego. Anglik aż trzykrotnie spudłował na różowej bili, miał również pretensje do rywala za korzystanie z białego ręcznika. Partię wygrał Jamie Clarke, który wyszedł na prowadzenie 4:3. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Mark King pokonał Kena Doherty'ego 6:3 w 3. rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata. Zobacz ostatnie wbicia z tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Jamie Clarke pokonał znacznie bardziej doświadczonego Joe Perry'ego 6:4 w 3. rundzie kwalifikacji do snookerowych mistrzostw świata. Zobacz ostatnie wbicia tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Graeme Dott pokonał Davida Grace'a aż 6:0 w 3. rundzie kwalifikacji do snookerowych mistrzostw świata. Zobacz ostatnie wbicia z tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Już w pierwszym frejmie 4. rundy mistrzostw świata szczęście musiało pomagać Kurtowi Maflinowi. Norweg źle przymierzył w czerwoną bilę, ale biała odbiła się od dwóch innych bil i w końcu inna czerwona wpadła do kieszeni. Snookerowe mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

"Co on zrobił? Dlaczego tyle siły" - dziwił się komentator Eurosportu po fatalnym zagraniu Kurta Maflina w 3. frejmie 4. rundy kwalifikacji do mistrzostw świata. Przez błąd Norwega doszło do dogrywki. Na szczęście w niej Maflin naprawił swój błąd i wygrał frejma. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kurt Maflin prowadził aż 8:1 po pierwszej sesji starcia z Matthew Seltem w czwartej rundzie kwalifikacji do snookerowych mistrzostw świata. Zobacz ostatnie wbicia dziewiątego frejma. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W czwartej, decydującej rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata Kurt Maflin pewnie pokonał Matthew Selta 10:1. Zobacz ostatnie wbicia tego spotkania. Snookerowe mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W czwartej, decydującej rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata Liang Wenbo pokonał Fergala O'Briena 10:9. Zobacz ostatnie wbicia tego spotkania. Snookerowe mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dziewiąty frejm 4. rundy kwalifikacji do mistrzostw świata padł łupem Graeme'a Dotta. To jednak pozwoliło mu tylko zmniejszyć przewagę do dobrze grającego Martina Goulda. Po pierwszej sesji Anglik prowadził ze Szkotem 6:3. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Wynikiem 10:6 zakończył się mecz Martina Goulda z Graemem Dottem w kwalifikacjach do snookerowych mistrzostw świata w Sheffield. Gould w pierwszej rundzie spotka się ze Szkotem Stevenem Maguire'm.

Tom Ford spudłował na łatwej różowej bili przy stanie 5:3 w meczu z Juddem Trumpem. Dzięki temu broniący tytułu Anglik wrócił do gry. Przed przerwą w spotkaniu Ford prowadzi już tylko 5:4. Transmisje ze snookerowych mistrzostw świata w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W pierwszej rundzie mistrzostw świata Judd Trump dokonał niesamowitej rzeczy. Anglik, który broni tytułu mistrza, wbił swoją setną setkę w tym sezonie. Zrobił to jako zaledwie drugi snookerzysta w historii. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po pierwszej sesji Stuart Bingham prowadził z Ashleyem Cartym 5:4. Od samego początku drugiej części Bingham mocno wział się do roboty. Już w pierwszym frejmie 14. zawodnik światowego rankingu wbił setkę. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 11. frejmie starcia z Ashleyem Cartym Stuart Bingham miał świetną sytuację do wbicia brejka maksymalnego. 44-latek spudłował jednak czerwoną bilę i frejm nie zakończył się nawet setką dla Binghama. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W decydującym momencie 18. frejma Mark King popisał się niesamowitym uderzeniem, posyłając rózową bilę do kieszeni i idealnie ustawiając białą do kolejnego wbicia. Dzięki temu King doprowadził do remisu 9:9 w starciu z Dingiem Junhuiem w pierwszej rundzie mistrzostw świata.

Neil Robertson rozpoczął walkę o drugą rundę mistrzostw świata od wbicia setki. Zobacz, jak do tego doszło. Snookerowe mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W siódmym frejmie starcia z Liangiem Wenbo szczęście nie było po stronie Neila Robertsona. Po uderzeniu Australijczyka czerwona bila kilkukrotnie odbiła się od band przy samej kieszeni, ale nie wpadła do środka. Po pierwszej sesji Robertson prowadził z Wenbo 5:4. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W szóstym frejmie starcia z Thepchaiyą Un-Noohem Ronnie O'Sullivan popisał się pięknym dublem. Zobacz to zagrania. Snookerowe mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Ekspresowe tempo i kapitalna precyzja zagrań - tak krótko można opisać to, co pokazał Ronnie O'Sullivan w pierwszej sesji starcia z Thepchaiyą Un-Noohem. "Rakieta" zakończył pierwszą część spotkania na prowadzeniu aż 8:1. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Utytułowany Anglik potrzebował zaledwie godziny i 22 minut, by niemal rozstrzygnąć losy rywalizacji. Tylko dwa zwycięskie frejmy dzielą go od awansu do kolejnej rundy. Tam czeka już na niego Chińczyk Ding Junhui.

O'Sullivan już po niespełna 40 minutach gry mógł się cieszyć z okazałego prowadzenia 4:0, mając na koncie dwa brejki stupunktowe. Jedynie w siódmym frejmie niedzielnej sesji pozwolił rywalowi na nieco więcej swobody. Taj rozstrzygnął tę partię na swoją korzyść, lecz to wszystko, na co tego dnia było go stać.

Słynący z bardzo szybkiej gry Un-Nooh popełniał zbyt wiele błędów, które faworyt skrzętnie wykorzystywał. Anglik był nie tylko dokładniejszy w swoich zagraniach, ale również imponował niesamowitym tempem. W pierwszej sesji potrzebował średnio tylko 13,4 sekundy na uderzenie. Un-Nooh ponad pięć sekund więcej.

Znakomita forma O'Sullivana nie pozostawia Tajowi większych nadziei na odmienienie losów meczu w poniedziałek. W ostatnich dwóch edycjach Un-Nooh również żegnał się z mistrzostwami świata po pierwszej rundzie, lecz sprawiał rywalom więcej problemów. Szczególnie przed rokiem, gdy dopiero w decydującym frejmie uległ późniejszemu triumfatorowi turnieju Juddowi Trumpowi 9-10.

Dokończenie meczu w poniedziałek o godz. 11.

Oglądaj Wideo: Eurosport Dominacja O'Sullivana w pierwszej sesji starcia z Un-Noohem

Faworyci z awansem

W innych rozgrywanych w niedzielę spotkaniach również dominowali faworyci. John Higgins zameldował się w drugiej rundzie po wyeliminowaniu Matthew Stevensa. Szkot prowadził z Walijczykiem po pierwszej sesji 6-3, a całe spotkanie wygrał 10-5. W kolejnej fazie zmierzy się ze zwycięzcą pary David Gilbert - Kurt Maflin.

Awans wywalczył także Neil Robertson, zaliczając imponujące otwarcie w konfrontacji z Liangiem Wenbo. Australijczyk w pierwszej partii wbił w brejku 140 punktów, wyrównując tym samym najlepszy wynik tegorocznego turnieju. Wcześniej podobnej sztuki dokonał Tom Ford w potyczce z Trumpem. Ostatecznie Robertson pokonał Chińczyka 10-5.

Oglądaj Wideo: Eurosport Setka Robertsona już w 1. frejmie starcia z Liangiem Wenbo

Lepiej niż Wenbo radził sobie jego rodak, Yan Bingtao, który w niedzielę wypracował sobie przewagę 7-1 nad Anglikiem Elliotem Slessorem. Ich pojedynek, podobnie jak starcie O'Sullivana z Un-Nooh, zostanie dokończony w poniedziałek.

Niedzielne wyniki 1. rundy mistrzostw świata w snookerze:

John Higgins - Matthew Stevens 10-5

Neil Robertson - Liang Wenbo 10-5

David Gilbert - Kurt Maflin

Ronnie O'Sullivan - Thepchaiya Un-Nooh 8-1 (dokończenie w poniedziałek)

Yan Bingtao - Elliot Slessor 7-1 (dokończenie w poniedziałek)