Wpadka na mistrzostwach świata. Zawodnik nie wierzył w to, co słyszy

O’Sullivan awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Robertson awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Ali Carter wygrał 11. frejma i dzięki temu zmniejszył stratę do Jaka Jonesa do wyniku 5:6. Zobacz końcówkę tej partii. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Brecel awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Zobacz, co powiedział Hossein Vafaei po awansie do drugiej rundy MŚ w snookerze, w której zmierzy się z Ronniem O'Sullivanem. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Podczas meczów 1. rundy MŚ w snookerze doszło do wtargnięcia aktywistów na Crucible Theatre w Sheffield.

Allen awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Higgins awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Podczas spotkania Jack Lisowski - Noppon Saengkham doszło do nietypowej sytuacji. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Snookerowy arbiter Olivier Marteel o swoich życiowych powołaniach. Zobacz fragment magazynu The Power of Sport. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

The Power of Sport: Sędzia Olivier Marteel

Kyren Wilson awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Robert Milkins wygrał 16. frejma i doprowadził do remisu 8:8 w meczu pierwszej rundy mistrzostw świata w snookerze. Zobacz końcówkę tej partii. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Milkins awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Rob Walker, konferansjer podczas mistrzostw świata w snookerze, pomylił się podczas zapowiadania jedynego spotkania w czwartkowej sesji porannej. Walker zaanonsował Roberta Milkinsa, kiedy to w korytarzu czekał Joe Perry. Zobacz tę sytuację. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Mecz pierwszej rundy Perry'ego z Robertem Milkinsem miał rozpocząć się w poniedziałek. Z powodu incydentu z udziałem aktywistów został jednak przełożony. W efekcie angielscy zawodnicy rozpoczęli spotkanie we wtorek, a kończą dopiero w czwartek.

Przysłuchiwał się, był wyraźnie zdziwiony

Niespodzianka w Sheffield. Mistrz świata sprzed czterech lat wyeliminowany Judd Trump miał... czytaj dalej » Grafik turnieju nie jest z gumy, wspomniane perturbacje sprawiły, że pierwszy raz w historii mistrzostw świata zawodnicy zostali wezwani do Crucible Theatre o tak wczesnej porze - 9:30 czasu lokalnego.

Czy to właśnie nietypowa godzina miała wpływ na gafę, jaką popełnił Walker? Niewykluczone.

Do pomyłki doszło podczas ceremonii zapowiadania zawodników. Jako pierwszy publiczności miał zostać przedstawiony Perry. Anglik tradycyjnie stał w korytarzu, czekając z wejściem na salę, aż Walker zakończy wygłaszać swoją kwestię.

W pewnym momencie wyraźnie się zdziwił, bo słynny konferansjer przedstawił go jako triumfatora niedawnej imprezy Welsh Open. Potem z niedowierzaniem kręcił głową, gdy usłyszał, że jest amatorem cydru, i to mimo że w środowisku nazywa się go "Mleczarzem".

Wtedy jasne już było, że Walker miał na myśli jego rywala i po prostu pomylił kolejność przedstawiania zawodników. Perry wkroczył na salę powitany brawami zaskoczonej równie co on publiczności. Chwilę później pojawił się na niej Milkins, którego to Walker pierwotnie miał na myśli.

Oglądasz Wideo: Eurosport Pomyłka konferansjera przy zapowiedzi meczu Milkins – Perry w 1. rundzie MŚ w snookerze

Sytuacja wyjątkowo odwrotna

Jak zauważył komentator Eurosportu, błąd mógł wyniknąć z tego, że to Milkins, a nie Perry zazwyczaj przystępował do turnieju po przebyciu kwalifikacji, a nie z rozstawienia, co decyduje o kolejności wywoływania graczy. Tym razem sytuacja była wyjątkowo odwrotna.

Po pierwszej sesji Perry prowadził wysoko z Milkinsem 7:2, jednak w drugiej "Mleczarz" odrobił straty z nawiązką, wygrywając cale spotkanie 10:9.