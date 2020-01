Wicelider rankingu załamany. "Byłem fatalny. Jak to w ogóle możliwe?"

Video: Eurosport

Magiczne zagranie Maguire'a, Robertson był w szoku

W meczu pierwszej rundy turnieju Masters doszło do niecodziennego zagrania. Stephen Maguire uderzył czerwoną bilę w magiczny sposób, co spowodowało, że do łuzy wpadła również... biała bila. Neil Robertson był w szoku. Ostatecznie Maguire wygrał to spotkanie 6:5.

