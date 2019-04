Grał tak, jak się czuł. Mistrza świata pokonał ból w klatce piersiowej

Wygrywając w zeszłym roku w Crucible, Williams wywalczył trzeci tytuł mistrza świata w karierze. W tym sezonie prezentował się bardzo dobrze, co wróżyło optymistycznie przed kolejną edycją mistrzostw.

Formę potwierdził na inaugurację, gdy bez większego problemu pokonał Martina Goulda 10:7. Wydawało się, że podobnie nie będzie miał kłopotów z wyeliminowaniem Davida Gilberta. Trzeciemu zawodnikowi rankingu przyszło się bowiem zmierzyć z graczem, który ostatnio zajmował pozycję numer 18.

Od początku mecz do 13 zwycięskich frejmów nie układał się po myśli Marka Williamsa. Po pierwszej, sobotniej sesji faworyt przegrywał 3:5. Widać było, że z Walijczykiem dzieje się coś złego.

Potem okazało się, że trafił do szpitala. Narzekał na ból w klatce piersiowej. Następnego dnia robił, co mógł, ale niewiele mu wychodziło. Ostatecznie Anglik wygrał 13:9.

"Nie mogłem sobie poradzić z bólem"

- W piątek nie mogłem sobie poradzić z bólem. Nie wiem, co to było. Dyrektor turnieju zadzwonił do lekarza i pojechałem potem do szpitala. Tam spędziłem kilka godzin. Medycy powiedzieli, że na 99 procent ból nie był spowodowany problemami z sercem. W domu przejdę kilka dodatkowych badań i porozmawiam z moim doktorem - przyznał.

- Po prostu czułem się fatalnie i tak właśnie też grałem. Było okropnie. Próbowałem wszystkiego, ale przez całe spotkanie nie mogłem zrobić nic więcej. Aby wygrać frejma, potrzebowałem dwóch, trzech szans. W meczu mistrzostw świata nie możesz liczyć na coś takiego. Bardzo mi się podobało, gdy przedstawiano mnie jako mistrz świata. To szkoda, że w taki sposób żegnam się z imprezą. O wiele łatwiej byłoby mi zaakceptować porażkę 3:13. Po prostu, nie byłem w stanie zaprezentować się lepiej - powiedział Williams.

Porażka Williamsa oznacza, że w turnieju nie ma już trzech czołowych snookerzystów rankingu. W pierwszej rundzie odpadł przewodzący klasyfikacji Ronnie O'Sullivan, a w drugiej, również w sobotę, wicelider Mark Selby.

Gilbert w ćwierćfinale zmierzy się z Barrym Hawkinsem albo Kyrenem Wilsonem.

Transmisje z MŚ do 6 maja w Eurosporcie i Eurosport Playerze.