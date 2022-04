Tego na mistrzostwach świata jeszcze nie było. Prawie półtorej godziny walki o frejma

Selby awansował do 2. rundy mistrzostw świata w snookerze

W pierwszym frejmie starcia z Liamem Highfieldem doszło do awarii głośników. Dźwięk wystraszył Anthony’ego McGilla, który akurat szykował się do kolejnego uderzenia. Zobacz tę sytuację. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Oto co do powiedzenia miał w dość długiej rozmowie Szkot.

Stephen Maguire w studiu Eurosportu po awansie do 2. rundy MŚ

Krótka rozmowa z Page'em, który pokonał Barry'ego Hawkinsa i awansował do 2. rundy MŚ.

Jackson Page po awansie do 2. rundy MŚ

Anthony McGill z awansem do 2. rundy MŚ

Mark Allen awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Setka i awans Robertsona do 2. rundy MŚ w snookerze

Bingham awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Higgins awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

W szóstym frejmie Hossein Vafaei był bardzo bliski wbicia setki. Ostatecznie skończyło się na 99-punktowym brejku i doprowadzeniu do remisu 3:3 w starciu z Juddem Trumpem. Całe mistrzostwa na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Wilson awansował do 2. rundy mistrzostw świata w snookerze

Trump awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Williams awansował do ćwierćfinału MŚ w snookerze

Gołąb próbował wlecieć do budki komentatorskiej w trakcie MŚ...

Maguire awansował do ćwierćfinału mistrzostw świata w snookerze

Już na początku meczu Jack Lisowski i Neil Robertson popełniali błędy. Anglik wybił czerwoną bilę poza stół, a Australijczyk skikował, przymierzając się do uderzenia niebieskiej. Zobacz te sytuacje. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Yan Bingtao pokonał Marka Selby'ego i awansował do ćwierćfinału MŚ

Selby i Bingtao wymazali tym samym z kart historii wyczyn Luki Brecela oraz Gary'ego Wilsona, którzy w 2019 roku rozegrali w Crucible Theatre frejma trwającego 79 minut i 31 sekund.

Obrońca tytułu i rozstawiony z "16" Chińczyk w 22. partii meczu długo szachowali się znakomitą grą taktyczną, a równa walka zaprowadziła do decydującego pojedynku o wbicie czarnej bili. Obaj zmarnowali kilka szans, aż w końcu do środkowej kieszeni skierował ją Bingtao, wychodząc na prowadzenie 12:10. W międzyczasie obydwaj zmuszeni byli do przerwania na moment gry i skorzystania z toalety.

Niedługo później Chińczyk dorzucił kolejnego frejma i to on zagra w ćwierćfinale MŚ. Selby o powtórzeniu osiągnięcia z zeszłego roku może zapomnieć.

Grali jeszcze dłużej

85 minut i 22 sekundy to najdłuższy frejm w historii czempionatu globu. Snooker zna jednak dłuższe rozgrywki. Rekordem oficjalnego meczu jest frejm w wykonaniu Fergala O'Briena i Davida Gilberta, którzy w 2017 roku, w kwalifikacjach mistrzostw świata, walczyli 123 minuty i 41 sekund.

Najdłuższym frejmem transmitowanym w telewizji był ten z 2008 roku z China Open - Shaun Murphy i Dave Harold rywalizowali 93 minuty i 12 sekund.