Wygrał ponad 3,5 miliona funtów, wszystko roztrwonił. "Zawiodłem w każdym aspekcie mojego życia"

W drugim frejmie starcia z Ng On Yee Ronnie O'Sullivan wbił setkę.

W ostatnim frejmie starcia z Johnem Higginsem Marco Fu wbił brejka maksymalnego. Fu wygrał 6:5 i awansował do finału.

Oto co miał do powiedzenia "Rakieta" po triumfie w turnieju w Hong Kongu.

Ostatnie okres był dla Allena niezwykle trudny. Zawodnik z Irlandii Północnej, na skutek kosztownego rozwodu oraz innych, błędnych decyzji w życiu prywatnym, w maju 2021 roku ogłosił bankructwo.

Allen: nie odłożyłem niczego na czarną godzinę

Po kilkunastu miesiącach 36-latek zdecydował się opowiedzieć o tym, w jaki sposób trwonił zarobione pieniądze.

- Gdy w sprzedaży był samochód za 50 tysięcy, to ja kupowałem podobny, ale za 80 tysięcy. Gdy można było wynająć mieszkanie za 1500 miesięcznie, ja wydawałem 2500 - powiedział na łamach BBC.

- To najbardziej zawstydzający okres mojego życia. Nie odłożyłem niczego na czarną godzinę, wydawałem tyle samo, niezależnie czy miałem dobry, czy też zły sezon. Zawiodłem w każdym aspekcie mojego życia - dodał.

Allen podkreślił, że jedynym wyborem w całej sytuacji było bankructwo.

- Przy stole snookerowym zarobiłem 3,5 miliona funtów, ale wydawałem te pieniądze równie szybko, jak je dostawałem. Wszystko jednak powoli wraca do normalności, choć obecnie żyję w wynajętym mieszkaniu. Trochę wstyd mi to przyznać, zwłaszcza że jestem numerem 10 na świecie - zaznaczył.

Źródło: Getty Images Mark Allen jest triumfatorem sześciu turniejów rankingowych

Allen walczy o powrót do formy

Finalista tegorocznego British Open, obok zmian w zakresie zarządzania domowym budżetem, planuje także zmienić sposób odżywiania, aby zadbać o swoje zdrowie.

- Jeden z przyjaciół powiedział, że się o mnie martwi. Dodał, że za chwilę stanę się zbyt otyły i jeśli będę funkcjonował tak dalej, to nie będę w stanie doprowadzić swojej córki do ołtarza - powiedział zawodnik, który w ciągu czterech ostatnich miesięcy schudł pięć kilogramów.

- Początek był bardzo trudny, ale to było to, co chciałem usłyszeć. Dosłownie dwa dni później rozpocząłem dietę i wszystko zaczęło się zmieniać. Czuję, że to powinno mi pomóc w grze - zakończył.