Mistrzostwa świata jednak bez kibiców. Brytyjski rząd odroczył łagodzenie obostrzeń

Video: Eurosport

Dramatyczny błąd Maflina w 3. frejmie starcia z Seltem

"Co on zrobił? Dlaczego tyle siły" - dziwił się komentator Eurosportu po fatalnym zagraniu Kurta Maflina w 3. frejmie 4. rundy kwalifikacji do mistrzostw świata. Przez błąd Norwega doszło do dogrywki. Na szczęście w niej Maflin naprawił swój błąd i wygrał frejma. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

»