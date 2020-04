Zamienił garnitur na kombinezon ochronny. Snookerowy sędzia aktywnie walczy z pandemią

Marteel na co dzień łączy zawód sędziego z pracą pielęgniarza na pełny etat w miejscowości Veurne. Do tej pory związany był głównie z oddziałem radiologii, lecz w obliczu pandemii został poproszony o pomoc specjalnemu zespołowi zajmującemu się walką z koronawirusem i nie wahał się podjąć tego trudnego wyzwania. W jednym z belgijskich szpitali bada pacjentów z objawami COVID-19.

- Kiedy wirus się rozprzestrzenił, w każdym szpitalu powstały dodatkowe oddziały do nagłych wypadków, osobny dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19 i inny dla pozostałych zachorowań. Przełożony spytał, czy mogę pracować w pierwszym z nich. Teraz byłbym w Sheffield, więc na te dwa tygodnie nie miałem innych planów - powiedział Marteel w rozmowie z serwisem World Snooker.

Zamiast garnituru i muszki przywdział specjalny kombinezon ochronny i rozpoczął misję na nowym stanowisku.

- Zajmuję się oceną stanu zdrowia, więc jestem pierwszą osobą, z którą mają kontakt zgłaszający się pacjenci. Moja praca polega na sprawdzeniu symptomów, prześledzeniu, czy inni członkowie rodzin chorowali i na tej podstawie podejmuję decyzję, czy konieczne jest wykonanie testu na obecność koronawirusa lub wizyta u lekarza. Każdego dnia widuję wielu pacjentów - wyjaśnił Belg.

Jak przyznaje, praca na tym stanowisku wiąże się z wieloma problemami, również przez niedostatki odpowiedniego sprzętu.

“When I was asked to take on this role, I didn’t even have one second of doubt."



Olivier Marteel, who refereed the Crucible final in 2015, is now playing a vital role in the battle against coronavirus in Belgium.



We salute you @BelgianProRef1



https://t.co/xrnQHGF5s5pic.twitter.com/ZztLJfqbic — World Snooker Tour (@WeAreWST) April 20, 2020

- W ten weekend zaczęliśmy korzystać z masek do nurkowania zakupionych w sklepie sportowym, gdyż nie mamy wystarczającej liczby maseczek ochronnych - zdradził Marteel.

- Najgorsza jest jednak wysoka temperatura. Ciało produkuje dużo ciepła, ale nie mogę zdjąć stroju ochronnego. Często noszę również dwie pary rękawiczek: jedną przez cały dzień i kolejną podczas badania pacjentów. Kiedy kończę pracę, mam wrażenie, że moje ręce są jak z gumy - dodał 50-latek.

Marteel w bogatej karierze prowadził już najważniejsze mecze snookera z finałem mistrzostw świata w 2015 roku na czele, lecz - jak twierdzi - presja podczas turniejów to nic w zestawieniu z pracą w szpitalu.

- Zawsze powtarzałem, że sędziowanie to bułka z masłem w porównaniu do mojego podstawowego zajęcia. Oczywiście snookera również traktuję jako moją pracę, lecz jest on dla mnie bardziej jak wakacje. Gdy wreszcie pojawię się na turnieju, poczuję to jeszcze mocniej niż zwykle. Liczę na to, że już niedługo - oznajmił.