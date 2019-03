Polski snookerzysta mistrzem Europy. Bonus ważniejszy od tytułu

W pierwszej rundze jedynego w swoim rodzaju turnieju Shoot Out, gdzie każdy mecz toczy się tylko do jednego frejma, Adam Stefanów przegrał z Irlandczykiem Kenem Dohertym. Dla Polaka ostatnie dni są pracowite, w środę pokonał byłego lidera światowego rankingu Shauna Murphy'ego i awansował do fazy telewizyjnej turnieju China Open.

W siódmej partii meczu kwalifikacyjnego do China Open Adam Stefanów pokazał się z bardzo dobrej strony. Polak uzyskał swojego najwyższego, 71-punktowego brejka i wówczas wyszedł na prowadzenie 4:3. Ostatecznie Stefanów pokonał Shauna Murphy'ego 6:4 i awansował do turnieju, który rozpocznie się 1 kwietnia. Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W kluczowej partii meczu kwalifikacyjnego do China Open Shaun Murphy popełnił faul przy próbie wbicia czerwonej bili. To dało szansę Adamowi Stefanowowi na pokonanie byłego mistrza świata. Polak wygrał 6:4 i awansował do turnieju głównego.

Takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko. W meczu kwalifikacyjnym do turnieju China Open Zhao Xintong z dużą siłą przymierzył w czerwoną bilę. Ta wskoczyła na bandę, a następnie wturlała się do kieszeni. Ostatecznie Xintong przegrał z Wenbo Liangiem 5:6.

23-letni snookerzysta rozegrał w tym turnieju parę zaciętych pojedynków, między innymi w 2. rundzie odprawił z kwitkiem rodaka Marcina Nitschkego 4:2, ale finał przyniósł tyle emocji, ile wszystkiego mecze z jego udziałem w ciągu całego tygodnia.

W meczu do pięciu wygranych partii ze starszym o 20 lat Anglikiem Filipiak prowadził już 3:1. Był dwa frejmy od tytułu, ale zaczął tracić grunt pod nogami. Lilley doprowadził do wyrównania 3:3, po czym wygrał siódmą partię. Będąc już pod ścianą, tym razem to Polak odrobił straty na 4:4, jednak w decydującej partii na powrót warunki dyktował Anglik.

Podejściem w wysokości 51 punktów Lilley ustawił sobie partię finałową, ale Filipiak ani myślał się poddawać. Wchodząc na bile kolorowe, 23-letni Polak wypracował 10-punktową przewagę, co oznaczało, że potrzebuje jeszcze czterech wbić. Kolejno wpadające do kieszeni bila żółta, zielona, brązowa i niebieska załatwiły sprawę. Anglik podziękował za dalszą grę, a Filipiak mógł świętować sukces.

Mistrzostwa Europy federacji EBSA to turniej amatorski, choć będący furtką do grona zawodowców. Mistrz świata dostaje bowiem dziką kartę do main touru, i to na dwa pełne sezony, a to większa wartość niż tytuł sam w sobie.

Szlaki Filipiakowi przetarli między innymi byli mistrzowie Europy amatorów jak Mark Allen czy Luca Brecel, którzy dziś regularnie przewijają się w drabinkach zawodowych turniejów.

Dla Filipiaka będzie to drugie podejście do main touru. Po raz pierwszy przepustkę do występów z profesjonalistami wywalczył sobie jako 15-letni podlotek, w 2011 roku zdobywając na Malcie tytuł mistrza świata do lat 21. Tamta dzika karta obowiązywała jednak tylko przez jeden sezon, w czasie którego Filipiak nie zdołał wygrać żadnego meczu. Potem jego kariera znalazła się na zakręcie, ale wygląda na to, że po latach wraca na właściwe tory.

W przyszłym sezonie w gronie zawodowców będzie dwóch snookerzystów z Polski. Obecnie status profesjonalisty ma Adam Stefanów, który w zeszłym roku tak jak Filipiak wywalczył sobie dziką kartę na dwa lata dzięki znakomitemu występowi w amatorskich mistrzostwach świata. Kilka tygodni temu Stefanów rozprawił się z byłym mistrzem świata, ale już zawodowców, Shaunem Murphym.