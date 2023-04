Bezlitosne komentarze po happeningu aktywistów na snookerowym stole

O’Sullivan awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

O’Sullivan awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Robertson awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Robertson awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Ali Carter wygrał 11. frejma i dzięki temu zmniejszył stratę do Jaka Jonesa do wyniku 5:6. Zobacz końcówkę tej partii. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Brecel awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Brecel awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Zobacz, co powiedział Hossein Vafaei po awansie do drugiej rundy MŚ w snookerze, w której zmierzy się z Ronniem O'Sullivanem. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Podczas meczów 1. rundy MŚ w snookerze doszło do wtargnięcia aktywistów na Crucible Theatre w Sheffield.

Allen awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Allen awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Higgins awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Higgins awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Podczas meczów 1. rundy MŚ w snookerze doszło do wtargnięcia aktywistów na Crucible Theatre w Sheffield.

Wszystkie mecze mistrzostw świata w snookerze w Eurosporcie Extra w Playerze

Higgins gra dalej w Crucible Theatre. "Ogarnia mnie duma, że wciąż tu jestem" John Higgins... czytaj dalej » Podobne protesty stały się zmorą organizatorów wszelakich imprez. W ostatnim czasie aktywiści upodobali sobie właśnie areny sportowe. Były już przypadki ludzi, którzy metalowymi zaciskami przypinali się do siatki na korcie tenisowym czy do piłkarskiej bramki.

W poniedziałek wybór aktywistów padł na Crucible Theatre, w którym rozgrywane są mistrzostwa świata w snookerze. Tym razem obyło się bez scen mrożących krew w żyłach, ale protestujący napsuli sporo krwi zawodnikom i kibicom, którzy szykowali się na snookerowe święto.

Na pierwszym stole w pierwszej sesji grali Anglicy Robert Milkins i Joe Perry, a na drugim, w ustawionym w Crucible Theatre za specjalną ścianą, w finałowej części meczu Mark Allen z Irlandii Północnej oraz Chińczyk Fan Zhengyi. Krótko po rozpoczęciu obu pojedynków rozpoczęła się akcja aktywistów z organizacji Just Stop Oil, która walczy z dalszą produkcją i dystrybucją paliw kopalnych. Kobietę zdążył powstrzymać sędzia Olivier Marteela, ale na stół Milkinsa i Perry'ego wskoczył mężczyzna, który natychmiast obsypał siebie i miejsce do gry pomarańczowym proszkiem.

To wszystko odbywało się przy donośnych krzykach publiczności, której akcja aktywistów zdecydowanie się nie spodobała. W podobnym tonie wypowiadali się eksperci ze snookerowego światka poproszeni o ocenę niecodziennych wydarzeń w Crucible.

Oglądasz Wideo: Eurosport Aktywista rozsypał "proszek" na stole snookerowym podczas MŚ w Sheffield

"Dwójka idiotów"

Atak aktywistów, pomarańczowy proszek na snookerowym stole. Zaskakujące sceny w Sheffield Jak powszechnie... czytaj dalej » - Wywołuje to niepokój, ponieważ za każdym razem, gdy na arenę zmagań wbiega intruz, w pierwszej chwili każdy myśli, że to może nie być protest, tylko że komuś może stać się krzywda - powiedział znany promotor snookera Barry Hearn. - Mój sposób to pozbawienie wolności. Jestem typem faceta o zerowej tolerancji - podkreślił Hearn, optując za wyrokami znacznie bardziej uciążliwymi niż grzywna za zakłócenie porządku publicznego.

- Nigdy nie widziałem czegoś takiego na wydarzeniu snookerowym. To pierwszy raz. To przerażające - wtórował mu cytowany przez BBC siedmiokrotny mistrz świata Stephen Hendry.

Mark Allen, którego happening dotknął bezpośrednio, nie przebierał w słowach. - Myślę, że są lepsze sposoby niż przerywanie dużej imprezy sportowej. Mówienie teraz o tym, to jakby dawać im czas antenowy, na który nie zasługują, a to była dwójka idiotów, którzy przerwali coś, co miało być przyjemnym wieczorem ze snookerem - uderzył w aktywistów Allen.

Zakłócony przez aktywistów jeden z meczów udało się wznowić i dograć już bez przeszkód po przymusowej 45-minutowej przerwie.

W wieczornej sesji (od 20.00) swój mecz rozpoczną Robert Milkins oraz Joe Perry, a dokończą - Gary Wilson z Elliotem Slessorem (na półmetku Wilson prowadzi 7:2).

Pary i wyniki pierwszej rundy mistrzostw świata w snookerze 2023:

Ronnie O'Sullivan (Anglia, 1) - Pang Junxu (Chiny) 10:7

Ding Junhui (Chiny, 16) - Hossein Vafaei (Iran) 6:10

Luca Brecel (Belgia, 9) - Ricky Walden (Anglia) 10:9

Mark Williams (Walia, 8) - Jimmy Robertson (Anglia) 10:5

Judd Trump (Anglia, 5) - Anthony McGill (Szkocja) 3:6 po pierwszej sesji

Jack Lisowski (Anglia, 12) - Noppon Saengkham (Tajlandia) 6:3 po pierwszej sesji

Robert Milkins (Anglia, 13) - Joe Perry (Anglia)

Shaun Murphy (Anglia, 4) - Si Jiahui (Chiny)

Mark Allen (Irlandia Północna, 3) - Fan Zhengyi (Chiny) 10:5

Stuart Bingham (Anglia, 14) - David Gilbert (Anglia) 10:4

Ali Carter (Anglia, 11) - Jak Jones (Walia) 6:10

Neil Robertson (Australia, 6) - Wu Yize (Chiny) 10:3

Kyren Wilson (Anglia, 7) - Ryan Day (Walia)

John Higgins (Szkocja, 10) - David Grace (Anglia) 10:3

Gary Wilson (Anglia, 15) - Elliot Slessor (Anglia) 7:2 po pierwszej sesji

Mark Selby (Anglia, 2) - Matthew Selt (Anglia)

Impreza w Crucible Theatre potrwa do 1 maja. Eurosport pokaże na żywo najważniejsze mecze turnieju, a każde spotkanie będzie dostępne na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze. Rywalizację skomentują: Rafał Jewtuch, Przemysław Kruk, Jarosław Kowalski, Michał Ebert i Grzegorz Biernadski.