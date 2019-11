Mistrz świata był za mocny. Judd Trump wygrał World Open

W ostatniej partii przed przerwą odbyła się dogrywka na czarnej bili. Thepchaiya Un-Nooh miał trochę szczęścia. Bila po jego uderzeniu obiła się o cztery bandy i wpadła do kieszeni. Ten fluke zapewnił mu drugiego wygranego frejma, lecz i tak przegrywał z Juddem Trumpem 2:7 w finale World Open.

Trump już podczas pierwszej sesji finałowej potyczki wysforował się na wyraźne prowadzenie. W końcówce rywalizacja nieco się wyrównała, lecz Anglik nie wypuścił przewagi z rąk.

Numer jeden światowych list rankingowych w całym spotkaniu popisał się zaledwie jednym stupunktowym brejkiem, lecz nie przeszkodziło mu to w odniesieniu zdecydowanego zwycięstwa. Trump zakończył pierwszą sesję prowadząc aż 7:2. Tuż po przerwie dorzucił kolejnego wygranego frejma i był o dwa kroki od końcowego triumfu.

34-latek z Tajlandii rzucił się do odrabiania strat, rozstrzygając na swoją korzyść trzy kolejne partie. To było jednak wszystko, na co tego dnia pozwolił mu mistrz świata. W czternastym frejmie Trump zaliczył najwyższego brejka dnia (136), a w kolejnym spokojnie przypieczętował swoje zwycięstwo.

Ciekawe rozstrzygnięcie obserwowaliśmy w siódmej partii, gdy Un-Nooh miał problemy z wyjściem z pozornie niezbyt wymagającego snookera. Dwukrotnie nie trafił jednak w czerwoną bilę, a przy trzecim podejściu zaliczył czarną i przegrał frejma przy piętnastu czerwonych na stole.

Kolejny tytuł do kolekcji

To już 13. tytuł rankingowy w karierze Anglika, który w sierpniu również w Chinach triumfował w zawodach International Championship. Trump na liście wszech czasów zrównał się po względem zdobytych tytułów z Chińczykiem Ding Junhuiem. Trzech zwycięstw brakuje mu do Australijczyka Neila Robertsona i swojego rodaka Marka Selby'ego.



Thepchaiya Un-Nooh mimo porażki w finale również może być zadowolony ze swojej postawy w Yushan. Za drugie miejsce zgarnął 75 tys. funtów i zaliczył ogromny awans w światowym rankingu. Tajlandczyk przesunął się w górę aż o piętnaście pozycji i aktualnie plasuje się na 22. miejscu. Efektownie grający 34-latek w dotychczasowej karierze tylko raz triumfował w turnieju rankingowym. W lutym bieżącego roku wygrał Snooker Shoot Out w Watford Colosseum, pokonując w finale Anglika Michaela Holta.