Magiczne zagranie, nawet rywal kiwał głową z uznaniem. Judd Trump w finale

Video: Eurosport

Wygrał O'Sullivan, ale zagranie tygodnia należy do Yuana Sijuna

Być może Yuan Sijun przegrał z Ronniem O'Sullivanem, ale za to popisał się zagraniem tygodnia. Wspaniałe zbicie czerwonej bili przez Chińczyka. The Rocket wygrał 4:1 i to on zagra w ćwierćfinale.

»