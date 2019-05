John Higgins myśli o piątym tytule. Judd Trump w końcu chce zostać mistrzem świata

Wydawało się, że John Higgins nie zdoła odrobić strat do Davida Gilberta. Tymczasem w decydującej sesji Szkot grał jak natchniony i ostatecznie wygrał 17:16. Dla Higginsa będzie to trzeci finał mistrzostw świata z rzędu. W nim zmierzy się z Juddem Trumpem. Mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerzze.

W kluczowym momencie półfinału mistrzostw świata presja dosięgnęła nawet sędziego, który upuścił na stół specjalne oznaczenie miejsca bili i przypadkowo przesunął czerwoną. Na szczęście sytuację można było uratować dzięki zapisowi wideo i skończyło się na przeprosinach. Ostatecznie John Higgins pokonał Davida Gilberta 17:16 i awansował do finału mistrzostw świata.

Został objawieniem mistrzostw i wciąż zachwyca. "Nie ma nic do stracenia" Historia pisze... czytaj dalej » 29-letni obecnie Trump i starszy o 14 lat Higgins w 2011 roku zmierzyli się w walce o tytuł. Po ciekawym pojedynku wygrał Szkot 18:15. Młody wtedy Anglik walczył dzielnie, ale rywal dobrze zaprezentował się pod koniec starcia.

Nie chce przegrać trzeci raz z rzędu

Od tego momentu Trump nabrał mnóstwo doświadczenia. Ma na koncie dziesięć wygranych imprez rankingowych i tym razem jego szanse na pierwszy tytuł w historii wyglądają całkiem obiecująco.

Higgins, który ma już na koncie cztery mistrzostwa świata, przegrał dwa ostatnie finały. W zeszłym roku lepszy od niego okazał się Mark Williams (16:18), a dwa lata temu Mark Selby (15:18).

Teraz początek spotkania finału na zakończenie sezonu 2018/2019 stoi na wysokim poziomie. W pierwszych ośmiu frejmach kibice w szczelnie wypełnionym Crucible Theatre zobaczyli cztery co najmniej stupunktowe podejścia do stołu.

Trump prowadził już 3:1, ale Higgins dobrze odpowiedział. Dla niego taka strata to żaden problem. Podobne odrabiał w wygranym w decydującym frejmie półfinałowym meczu z Davidem Gilbertem.

W zeszłym roku panowie spotkali się w ćwierćfinale mistrzostw świata. Wtedy Anglik prowadził 7:3, a potem 11:9. Ostatecznie przegrał 12:13.

- Moim zdaniem tytuł należy się Trumpowi za to, co prezentuje w ostatnich latach. Wygrał wiele ważnych turniejów i cały czas utrzymuje wysoką formę. Liczę jednak, że to Higgins zdobędzie piąty puchar w karierze - powiedział dwukrotny mistrz Polski i gość Studia Snookera w Eurosporcie Mateusz Baranowski.

W poniedziałek trzecia i czwarta sesja. Początki o godz. 15 i 20.

Transmisje w Eurosporcie 1 oraz usłudze Eurosport Player. 6 maja między popołudniową, a wieczorną sesją gier zapraszamy na Eurosport.pl oraz fanpage Eurosportu. Tam można będzie oglądać studio snookerowe, w którym omówione zostaną najważniejsze wydarzenia mistrzostw świata.