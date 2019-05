Został objawieniem mistrzostw i wciąż zachwyca. "Nie ma nic do stracenia"

Grał tak, jak się czuł. Mistrza świata pokonał ból w klatce piersiowej Kolejna... czytaj dalej » Aby zaprezentować się w głównej drabince turnieju, 33-latek musiał przejść przez eliminacje. W samej imprezie 32. dotychczas gracz światowego rankingu wyeliminował zdecydowanie wyżej notowanych Belga Lukę Brecela oraz Anglików Marka Selby'ego i Aliego Cartera.

Teraz dobrze rozpoczął starcie z Trumpem.

Trump musi wrócić do normalnej gry

- Zestawienie tego półfinału dla wielu może być szokiem. Komentowałem spotkanie Trumpa ze Szkotem Stephenem Maguirem w poprzedniej rundzie i widziałem, jak bardzo męczył się na tzw. długich bilach. Musi to poprawić, aby pokonać Wilsona. Wbijanie w takich sytuacjach to jego duża przewaga, którą musi wykorzystać. W taki sposób potrafi wygrywać frejmy przy jednym podejściu do stołu – powiedział były siedmiokrotny mistrz świata Stephen Hendry.

- Jeśli Trump nie będzie w stanie powrócić do swojej normalnej gry, to myślę, że będzie miał wielkie problemy, aby zdobyć pierwsze mistrzostwo świata w karierze - dodał.

Wilsona Szkot wychwalał. - Robi to wszystko, co jest potrzebne, aby zdobyć tytuł. Cały czas zachwyca. W każdej kolejnej rundzie wydawało się, że więcej nie da rady osiągnąć, a on był w stanie awansować. Umie zdobywać wiele punktów w jednym brejku. Widać, że osiągnął bardzo wysoki poziom. Nie ma nic do stracenia. Myślę, że jeszcze raz może zaskoczyć Trumpa i wszystkich kibiców snookera – ocenił Hendry.

W drugim półfinale David Gilbert niespodziewanie prowadzi 5:3 z Johnem Higginsem.

Rywalizacja toczy się do 17 wygranych partii.

