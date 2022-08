Rzeźnik o krok od sensacyjnej wygranej z Juddem Trumpem

Błąd Ajaiba w końcówce pomógł Juddowi Trumpowi w awansie do ćwierćfinału European Masters. Anglik pokonał rywala 5:4. Zobacz końcówkę tego spotkania. European Masters na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Był remis 4:4 i Ajaib przez przypadek wbił bilę białą. W tej sytuacji do stołu podszedł Trump, a po chwili wygrał decydującego frejma, kończąc mecz bardzo trudnym wbiciem czarnej, stojącej przy bandzie.

Źródło: Getty Images Trump awansował do ćwierćfinału European Masters

Pech amatora

– Pakistańczyk miał po prostu pecha. Grał dobrze, był spokojny, opanowany, ale na koniec nie dopisało mu szczęście. Za to Trump znakomicie to wykorzystał, popisując się na koniec mistrzowskim zagraniem, będąc pod wielką presją – opisał komentator Eurosportu Przemysław Kruk.

Angielscy komentatorzy okrzyknęli to starcie meczem turnieju.

Ajaib pracuje jako rzeźnik

Przed meczem nieznanemu Ajaibowi nikt nie dawał szans. To snookerzysta niemal znikąd, mający status amatora. To oznacza, że do kwalifikacji European Masters dostał się nieco przypadkiem. – Gdy któryś z profesjonalistów się wycofa, wtedy organizatorzy na jego miejsce wstawiają amatorów – tłumaczy Kruk. I tak właśnie w eliminacjach pojawił się Pakistańczyk, który na tym etapie wyeliminował mocnego Marka Allena.

W turnieju głównym amator pokonał Marco Fu, a zatrzymał się dopiero na 3. rundzie, będąc blisko awansu do ćwierćfinału.

Ajaib na co dzień pracuje jako rzeźnik. - Pracuję za ladą. Jest to firma rodzinna, która działa od 30 lat. Założył ją mój tata, kiedy przeprowadził się z Pakistanu. Fajnie, że po tak długim czasie nadal działa. Lubię to robić, ale nie chcę tak pracować cały czas. Chcę, aby snooker przynosił mi profity – przyznał 31-letni snookerzysta, który wierzy, że jego ostatnie wyniki nie były dziełem przypadku.