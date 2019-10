Ponad milion widzów snookerowego English Open w Eurosporcie

Jednostronny finał English Open. "To najlepszy snooker, jaki widziałem w tym roku" To był teatr... czytaj dalej » English Open to pierwszy z czterech turniejów Home Nations Series, czyli cyklu zawodów rozgrywanych od sezonu 2016/17 kolejno w Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii.

W czwartej edycji wystartowało dwóch Polaków - Kacper Filipiak i Adam Stefanów. Pierwszy z nich po niezwykle wyrównanym pojedynku, transmitowanym w Eurosporcie 1, przegrał w pierwszej rundzie z obrońcą tytułu Stuartem Binghamem. Stefanów awansował do drugiej rundy po zwycięstwie z Lucą Brecelem, które można było zobaczyć na żywo w Eurosport Playerze, ale następnie musiał uznać wyższość Louisa Heathcote'a.

Obfitujący w niespodzianki turniej zakończył się efektownym zwycięstwem Marka Selby'ego.

Czterokrotny wzrost

Ponad 50 godzin transmisji z English Open przyciągnęło do Eurosportu przeszło 1,1 mln widzów, co stanowi niemal czterokrotny wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Pokazuje to, że snooker i występy Polaków na najwyższym poziomie interesują coraz szerszą i zróżnicowaną grupę widzów. W widowni zakończonego w niedzielę turnieju 39% stanowiły kobiety, a aż 80% osoby z wykształceniem średnim i wyższym. 1/3 widzów to pracownicy średniego szczebla oraz zajmujące stanowiska kierownicze.

Snooker przyciąga także użytkowników mediów społecznościowych, co znakomicie pokazał turniej English Open. 21 postów związanych z wydarzeniami z Crawley osiągnęło na Facebooku Eurosportu zasięg blisko 1,6 mln i zaangażowało średnio 3,3 tys. użytkowników. W dedykowanej fanom snookera facebookowej grupie Eurosportu - Cuda Na Kiju - przybyło prawie 35% użytkowników. Członkowie grupy wygenerowali aż 240 postów, które miały w sumie ponad 1,7 tys. komentarzy i 3,7 tys. reakcji.

Oglądaj Wideo: Eurosport Faworyt pożegnał się z English Open

Czas na Yushan World Open

Już od 28 października do 3 listopada widzowie Eurosportu będą mogli emocjonować się kolejnym rankingowym turniejem z udziałem największych gwiazd snookera - Yushan World Open.

W chińskim turnieju o zwycięstwo i premię w wysokości 150 tys. dolarów zagrają m.in. Ronnie O'Sullivan, mistrz świata Judd Trump czy zwycięzca English Open Mark Selby.

Zabraknie natomiast ubiegłorocznego triumfatora Marka Williamsa, a także Neila Robertsona. Australijczyk chciał wystąpić w Yushan, ale pomylił miasta, w których rozgrywane były kwalifikacje.