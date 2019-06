Wygrana na otarcie łez. Polscy snookerzyści pokonali Norwegów

Kacper Filipiak pokonał Christophera Wattsa 70:11, a Polska zapewniła sobie triumf nad Norwegią 3:1 w Drużynowym Pucharze Świata w snookera. Do rozegrania został jeszcze jeden frejm. Transmisja z turnieju w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Reprezentanci Polski nadzieje na promocję do kolejnego etapu turnieju pogrzebali w czwartek w konfrontacji z faworyzowanymi Chińczykami. Biało-czerwoni przegrali z Ding Junhuiem i Yanem Bingtao aż 0:5. W poprzednich meczach Polska uległa również Tajlandii i Niemcom oraz pokonała Austrię.

W pożegnalnym meczu Biało-Czerwoni pozwolili przeciwnikom na wygranie jednego frejma. Choć ostatecznie nie zdołali awansować do ćwierćfinału, to i tak to był najlepszy występ Polski w Drużynowym Pucharze Świata w historii.

Wygrana z Norwegami pozwoliła parze na zajęcie trzeciej pozycji w grupie A ex aequo z ich piątkowymi rywalami. Nasi snookerzyści zarobili 22500 dolarów.

Mimo odpadnięcia z turnieju, Polacy byli zadowoleni ze swojego startu w Wuxi.

"Kończymy rywalizację na trzecim miejscu w bardzo trudnej grupie. Mimo że nie udało się uzyskać awansu do ćwierćfinału Pucharu Świata, to jesteśmy zadowoleni, bo jest to najlepsza lokata, jaką udało się zdobyć Polsce w historii tych rozgrywek. Zebraliśmy mnóstwo doświadczenia. Bardzo dziękujemy za wsparcie i doping, następny przystanek Riga Masters" - napisał na Facebooku Adam Stefanów.

W innym piątkowym meczu Tajowie zdołali pokonać Chińczyków 3:2, dla których była to dopiero pierwsza porażka poniesiona w całym turnieju. Tajlandia zakończyła zmagania grupowe na drugim miejscu, tylko za gospodarzami imprezy. Na piątej pozycji w "polskiej grupie" uplasowała się reprezentacja Austrii, natomiast stawkę zamknęli Niemcy.

