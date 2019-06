Szkoci z Drużynowym Pucharem Świata. Zrewanżowali się Chińczykom

Chińczycy przed szansą na podwójny finał. Wyspiarze chcą im przeszkodzić Niezwykłe emocje... czytaj dalej » Dla 44-letniego Higginsa i 38-letniego Maguire’a był to rewanż za 2015 rok i porażkę z Chinami B w finale. Wówczas partnerem Zhou był jednak Yan Bingtao.

Higgins znał już smak zwycięstwa w Drużynowym Pucharze Świata. Był on bowiem członkiem ekipy – obok Stephena Hendry’ego i Alana McManusa - która 23 lata temu sięgnęła po tytuł.

Bezradni rywale

To jednak Maguire rozpoczął drogę po triumf, wygrywając pierwszego frejma z Zhou. W następnym pojawiły się 39- i 32-punktowe brejki Higginsa i było już 2-0. Kolejny frejm to 45-punktowy brejk Maguire’a, a chwilę później końcowe zwycięstwo.

- Gdy lata temu partnerowałem Stephenowi i Alanowi w Pucharze Świata, byłem z siebie niesamowicie dumny. Cztery lata temu zbliżyliśmy się do powtórzenia tamtego sukcesu, ale w końcu się udało. Teraz ten triumf smakuje jeszcze lepiej – powiedział szczęśliwy Higgins.

- Nigdy nie byłem tak zestresowany, w żadnym innym zawodowym meczu. Bardzo trudno gra się z partnerem. Nie odpowiadasz tylko za siebie. To nakłada na ciebie dodatkową presję – przyznał Maguire.

Polacy bez ćwierćfinału

Polacy – Adam Stefanów i Kacper Filipiak – udział w turnieju zakończyli na fazie grupowej.

Całą imprezę oglądać można było na antenach Eurosportu i w usłudze Eurosport Player.