Wielkie emocje. Cudowne wbicie rozstrzygnęło finał

Trwa snookerowy finał Shanghai Masters. Na razie jest remis 5:5 w starciu Ronniego O'Sullivana z Shaunem Muprhym. The Rocket robi wszystko, by utrudnić Murphiemu sprawienie niespodzianki. Do relacji z finału zapraszamy do Eurosportu 2.

Niesamowite zagrania w półfinale China Championship. Czarują Williams i Vafaei W półfinale China... czytaj dalej » Dla Murphy’ego to był 20. finał turnieju rankingowego w karierze. Co ciekawe, Anglik przegrał sześć ostatnich meczów o tytuł w imprezach tego typu. Jednym z nich był ten przed dwoma lata właśnie w Kantonie. Wtedy w starciu o trofeum uległ niespodziewanie Luce Brecelowi z Belgii 5:10.

Presja zaczęła przeszkadzać

Tym razem w pojedynku z trzykrotnym mistrzem świata, a więc 44-letnim Williamsem wszystko bardzo długo szło po jego myśli. W 13. frejmie Murphy, którego pseudonim to Magik, popisał się 103-punktowym podejściem do stołu. To był jego 499. brejk co najmniej stupunktowy w karierze. Wtedy Anglik prowadził 8:5. Za chwilę wygrywał już 9:5 i tylko jednej partii potrzebował do zwycięstwa.

Oglądaj Wideo: Eurosport 499. setka w karierze Murphy'ego

Wtedy jednak zaczął się denerwować. Williams zaczął prezentować się coraz lepiej, a na dodatek miał w kilku sytuacjach mnóstwo szczęścia. Gra Murphy’ego zaczęła się psuć. "Borsuk" za to poszedł za ciosem. Trafił kapitalnie trudną czerwoną do środkowej kieszeni i potem zbudował 132-punktowego brejka, którym doprowadził do decydującej, 19. partii.

Niesamowite wbicie

W niej jednak wielką klasę pokazał Murphy. Mistrz świata z 2005 roku rozpoczął ją bez bojaźni. Uzyskał w jednym podejściu 69 punktów. Williams odpowiedział 30 punktami. Wtedy Anglik zaryzykował. W kapitalny sposób wbił czerwoną przez cały stół do prawej górnej kieszeni i było po meczu. Zwycięzca mógł odetchnąć. Widać było, jak wiele nerwów kosztował go finał.

Murphy wywalczył ósmy rankingowy tytuł w karierze. Jego niedzielny rywal takich zwycięstw ma aż 22.

Triumfator zarobił 150 tysięcy funtów, pokonany połowę tej kwoty.