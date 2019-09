Mistrz świata nie zwalnia tempa. Rywal ugrał tylko jednego frejma

W czwartym frejmie kwalifikacji do China Championship Judd Trump wbił setkę w starciu z Jamesem Wattaną. Mistrz świata wygrał 5:1 i awansował do głównej drabinki. China Championship na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Anglik czekał na to sześć lat. Ponownie będzie liderem rankingu snookerzystów Judd Trump... czytaj dalej » Trump ma ostatnio bardzo dobre tygodnie. W sierpniu po udanym występie w International Championship w chińskim Dagingu awansował na pierwsze miejsce w światowym rankingu. Na powrót na tę pozycję musiał czekać aż sześć lat.

Jeden brejk wysokiej klasy

Teraz od zwycięstwa rozpoczął udział w turnieju w Kantonie. W poniedziałkowym kwalifikacyjnym pojedynku pokonał 5:1 Jamesa Wattanę z Tajlandii. W meczu z doświadczonym, prawie 50-letnim przeciwnikiem, od początku do końca kontrolował wydarzenia na stole. Widać było, że lider rankingu nie chce się specjalnie wysilać. Tylko raz popisał się brejkiem co najmniej 100-punktowym. Stało to się w czwartej partii, którą wygrał 113:0. Wtedy w jednym podejściu do stołu uzyskał 109 punktów.

Eliminacje do tej imprezy odbyły się dwa tygodnie temu w Anglii. Niektórzy mogą się zastanawiać, dlaczego 30-letni Trump musi w nich występować i to na dodatek dopiero w Chinach.

Chcą sobie zagwarantować

To celowy zabieg organizatorów zmagań, którzy w ten sposób gwarantują sobie przyjazd najlepszego obecnie snookerzysty świata. Tak samo zrobili w przypadku innego Anglika Marka Selby'ego czy Ding Junhuia z Chin.

Potem już w głównej drabince rozstawionych jest 16 zawodników. W ten sposób nie ma na przykład możliwości, aby w pierwszej rundzie Trump zmierzył się chociażby z innym niezwykle utytułowanym graczem, Szkotem Johnem Higginsem.

Najbliższym przeciwnikiem aktualnego mistrza świata będzie rodak Mike Dunn.

W poniedziałek rozegrano także wiele meczów pierwszej rundy. Wygrywali faworyci, w tym m.in. były mistrz świata Mark Williams z Walii.

Turniej China Championship do końca tygodnia będzie można oglądać codziennie w Eurosporcie 2 oraz usłudze Eurosport Player.