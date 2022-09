Genialne zagranie po pięciu bandach. Tak się wychodzi z opresji w snookerze

Hossein Vafaei pokonał Ng On Yee 5:1 w ostatniej rundzie kwalifikacji do European Masters. Zobacz końcówkę tego spotkania. Cały sezon snookerowych emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Allen jako numer 14 w rankingu główną część turnieju w Milton Keynes rozpoczął dopiero w środę. 36-latek nie potrzebował jednak dużo czasu, by zachwycić publiczność.

Popis turnieju i bezwzględni faworyci w British Open Rekordowy brejk i... czytaj dalej » Do znakomitego zagrania doszło już w pierwszej partii pojedynku z Hangiem Li. Przy decydującej rozgrywce na kolorach Chińczyk ustawił rywalowi bardzo trudnego snookera, chowając białą za bilą zieloną. Li zrobił wszystko, co mógł. Kompletnie odciął drogę do bili żółtej, którą musiał zagrać Allen, uniemożliwiając dojście do niej bezpośrednio, przez jedną lub przez dwie bandy.

Wyjście po pięciu bandach

Allen musiał więc znaleźć inne wyjście z beznadziejnej, jak się wydawało, sytuacji. I znalazł - po pięciu (!) bandach.

Genialne zagranie Marka Allena w 1. rundzie British Open

Snookerzysta z Irlandii Północnej popisał się genialnym zagraniem. Wymierzył idealnie kąty i siłę. Wyszedł z opresji dokładnie tak, jak chciał, po pięciu bandach, tylko dotaczając białą do żółtej. Uniknął faulu, a równocześnie nie wystawił przeciwnikowi żółtej do wbicia.

"Wyjście ze snookera 10/10" - zachwycił się na Twitterze uderzeniem kolegi po fachu mistrz świata z 2005 roku Shaun Murphy.



Snooker escape 10/10



Bow to audience 2/10 — Shaun Murphy (@Magician147) September 28, 2022





Allen zarobił oklaski, ale na nagrodę musiał trochę poczekać. Ostatecznie przegrał zaciętą pierwszą partię, jednak w czterech kolejnych był bezkonkurencyjny, pokonując Li 4:1. Zwycięstwo uświetnił dwiema setkami - 133 i okrągłe 100 punktów.

W czwartkowym meczu 2. rundy British Open Allen zmierzy się z 33. w światowym rankingu Garym Wilsonem. Początek pojedynku o ćwierćfinał o godzinie 16:00.

