Polski talent mistrzem świata. Na razie do lat 16

- Ciężko na to pracowałem. To był niesamowity finał. Myślę, że to był najlepszy snooker, jaki kiedykolwiek grałem. Trudno mi to ująć słowami - powiedział Judd Trump, który został mistrzem świata.

Gary Wilson i Luka Brecel grali ostatniego frejma aż 79 minut. Wygrał Anglik 10:9 i awansował do drugiej rundy MŚ w snookerze. To była przy okazji najdłuższa partia w historii imprezy. Mistrzostwa w Sheffield na żywo na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Polski snooker ostatnio ma się całkiem nieźle. W zawodowym tourze mamy dwóch reprezentantów - Adama Stefanowa i Kacpra Filipiaka - a regularnie z różnych zakątków świata napływają do nas informacje o sukcesach polskich snookerzystów.

W marcu cieszyliśmy się z złotego medalu Filipiaka na mistrzostwach Europy amatorów. W nagrodę za ten tytuł 23-latek z Warszawy na dwa sezony zapewnił sobie dziką kartę do main touru.

Tym razem przyszedł czas na Kowalskiego, uważanego za najbardziej utalentowanego polskiego zawodnika młodego pokolenia.

Na mistrzostwa świata w rosyjskiej Tiumieni 15-latek pojechał z mocnym postanowieniem poprawy po nieudanym turnieju przed rokiem.

- W poprzednim roku, po niezbyt udanych MŚ U-16 w Petersburgu, Antek powiedział: "Może tak się miało stać, żebym wrócił w przyszłym roku po złoto?". Jak powiedział, tak zrobił - emocjonował się ojciec zawodnika Andrzej Kowalski, który na żywo oglądał, jak jego syn wykuwa złoto.

Fazę grupową Kowalski przeszedł jak burza. W pięciu meczach do trzech wygranych partii stracił w sumie zaledwie jedną. Czterech rywali zdeklasował 3:0. W takim samym stosunku wygrał ostatni mecz w grupie, choć awansu do fazy pucharowej był już wtedy pewny. Do tego popisał się znakomitym brejkiem w wysokości 77 punktów, co na tym poziomie jest wyczynem.

Problemy, ale nie z rywalami

W Tiumieni Kowalski miał parę problemów, ale nie z rywalami. W drodze na mistrzostwa na lotnisku w Moskwie na kilkanaście nerwowych godzin zapodział się jego kij, a już w trakcie turnieju dopadło go przeziębienie.

Ale po wyjściu z grupy utalentowany Polak kontynuował dzieło zniszczenia. W 1/8 finału pokonał Irlandczyka Lewisa Casserly'ego 3:1. Emocjonujący był ćwierćfinał, w którym prowadził 3:0, po czym jego rywal Artiom Istomin złapał kontakt na 3:2. Wtedy Kowalski zareagował w najlepszy możliwy sposób - wbił 52-punktowego brejka, po czym serią snookerów wybił Rosjaninowi półfinał z głowy.

Medal Kowalski miał już w garści, ale ani myślał zwalniać tempa. W półfinale 15-latek pokonał Hindusa Ranveera Duggala 4:1 i w przekonującym stylu awansował do wielkiego finału, w którym musiał stawić czoła cudownemu dziecku węgierskiego snookera Bulcsu Reveszowi.

Zaledwie 12-letni Węgier lepiej wszedł w spotkanie, prowadził 2:1, ale wtedy do głosu zaczął dochodzić starszy o trzy lata nasz zawodnik.

W finale Kowalskiemu zabrakło wysokiego brejka, ale pokonał rywala regularnym punktowaniem i to on na koniec mógł wydać z siebie głośny okrzyk radości. Tym samym snookerzysta z Zielonej Góry został pierwszym Polakiem w historii, który sięgnął po tytuł mistrza świata do lat 16 federacji IBSF (International Billiards and Snooker Federation).

Droga Antoniego Kowalskiego po złoto mistrzostw świata do lat 16:

faza grupowa Danił Demuszew (Rosja) 3:0

faza grupowa Nikita Glebowa (Rosja) 3:0

faza grupowa Abhinav Mahanta (Indie) 3:0, najwyższy brejk 70 pkt

faza grupowa Mina Awad (Egipt) 3:1, najwyższy brejk 77 pkt

faza grupowa Semen Kuzniecow (Rosja) 3:0

1/8 finału Lewis Casserly (Irlandia) 3:1

ćwierćfinał Artiom Istomin (Rosja) 4:2

półfinał Ranveer Duggal (Indie) 4:1

finał Bulcsu Revesz (Węgry) 4:2