Wymarzona arena zmagań. "Jesteśmy w teatrze, a snooker to dramat"

O’Sullivan awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Robertson awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Ali Carter wygrał 11. frejma i dzięki temu zmniejszył stratę do Jaka Jonesa do wyniku 5:6. Zobacz końcówkę tej partii.

Brecel awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Zobacz, co powiedział Hossein Vafaei po awansie do drugiej rundy MŚ w snookerze, w której zmierzy się z Ronniem O'Sullivanem.

Podczas meczów 1. rundy MŚ w snookerze doszło do wtargnięcia aktywistów na Crucible Theatre w Sheffield.

Allen awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Higgins awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Podczas spotkania Jack Lisowski - Noppon Saengkham doszło do nietypowej sytuacji.

Snookerowy arbiter Olivier Marteel o swoich życiowych powołaniach. Zobacz fragment magazynu The Power of Sport.

The Power of Sport: Sędzia Olivier Marteel

Rob Walker, konferansjer podczas mistrzostw świata w snookerze, pomylił się podczas zapowiadania jedynego spotkania w czwartkowej sesji porannej. Walker zaanonsował Roberta Milkinsa, kiedy to w korytarzu czekał Joe Perry. Zobacz tę sytuację.

Kyren Wilson awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Robert Milkins wygrał 16. frejma i doprowadził do remisu 8:8 w meczu pierwszej rundy mistrzostw świata w snookerze. Zobacz końcówkę tej partii.

Milkins awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Zobacz, co powiedział Ronnie O'Sullivan o słowach Hosseina Vafaeia.

Si Jiahui awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Zobacz moment, kiedy to Rob Walker zaprosił Hosseina Vafaeia i Ronniego O'Sullivana do rozpoczęcia pierwszej sesji meczu drugiej rundy mistrzostw świata w snookerze.

Końcówka meczu, który dał "Rakiecie" awans do ćwierćfinału MŚ w Sheffield.

Końcówka spotkania MŚ w Sheffield, w którym Jak Jones pokonał Neila Robertsona i awansował do najlepszej ósemki.

Zobacz, co Mark Selby powiedział do publiczności po zaciętej sesji z Garym Wilsonem.

Mark Selby doprowadził do remisu na koniec 1. sesji...

Poznaliśmy ostatnich ćwierćfinalistów mistrzostw świata. Życiowy sukces Chińczyka Si Jiahui,... czytaj dalej » Początek meczu drugiej rundy to popis McGilla, który szybko objął komfortowe prowadzenie 10-1. Anglik broni jednak nie złożył i z kolejnych ośmiu frejmów wygrał aż siedem. Przy 11-8 sprawy w swoje ręce znów wziął jednak Szkot, wygrywając dwie ostatnie odsłony.

Teatr idealną areną dla snookera

- Jak można nie cieszyć się obecnością w takim miejscu? Czasem nie wszystko idzie zgodnie z planem przy stole, ale i tak odczuwam wtedy wdzięczność, że mogę tu rywalizować. Jest wiele gorszych rzeczy od porażki w snookerowym meczu – tłumaczył po zwycięstwie McGill.

- Jesteśmy w teatrze, a snooker to dramat. Najlepszy z możliwych, i nikt nie powie mi, że jest inaczej. Kocham go. Szkoda, że nie gramy częściej w teatrach, bo snooker znakomicie do nich pasuje - ocenił.

Dla 21. zawodnika światowego rankingu zwycięstwo w ćwierćfinale z Chińczykiem Si Jiahuiem oznaczałoby wyrównanie najlepszego rezultatu z Crucible. W najlepszej czwórce turnieju znalazł się tu w 2020 roku, przegrywając 16-17 z Kyrenem Wilsonem.

- Bardzo bym chciał znaleźć się w tym roku w finale, ale najpierw muszę pokonać Jaihuia. To rywal światowej klasy. Dam z siebie wszystko, jak w moich dwóch wcześniejszych meczach – zapowiedział McGill.

Pary i wyniki 1/4 finału mistrzostw świata w snookerze 2023:

Ronnie O'Sullivan (Anglia, 1) - Luca Brecel (Belgia, 9) 10-6

Anthony McGill (Szkocja) - Si Jiahui (Chiny) 4-4

Mark Allen (Irlandia Północna, 3) - Jak Jones (Walia) 7-5

John Higgins (Szkocja, 10) - Mark Selby (Anglia, 2) 4-4

Impreza w Crucible Theatre potrwa do 1 maja.