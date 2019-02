Polak ograł byłego mistrza świata. Sensacja to mało powiedziane

Video: Eurosport

Adam Stefanów pokonał byłego mistrza świata i zakwalifikował...

W kwalifikacjach do China Open Adam Stefanów pokonał mistrza świata z 2005 roku Shauna Murphy'ego 6:4, dzięki czemu awansował do turnieju, który rozpocznie się 1 kwietnia. Zobacz decydujące momenty tego spotkania. Stefanów wystąpi w rozpoczynającym się we wtorek turnieju Shoot-Out. Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

