Żyła znów sobą. "Zjem kolację, wyśpię się i będę myślał"

Początek sezonu przyniósł dwie poważne zmiany w przypadku wiślanina. Z jednej strony wreszcie zaczął imponować świetną i równą dyspozycją, z drugiej - zaskakiwać małomównością oraz ogólną niechęcią do wywiadów. A mowa tu przecież o ulubieńcu dziennikarzy, który słynął z osobliwych, zapadających w pamięć cytatów. W trakcie sezonu Żyła momentami medialne milczenie przerywał, ale nawet jeśli stanął przed kamerą, to rzadko przypominał dawnego siebie. W niedzielę pod Muehlenkopfschanze w końcu było inaczej.

Trzecie miejsce dobre, pierwsze jeszcze lepsze

Trzeci w konkursie, drugi w Willingen Five. Udana niedziela Żyły Znakomicie... czytaj dalej » Na początek Kacper Merk, reporter Eurosportu, poprosił Żyłę o ocenę niedzielnego konkursu, w którym Polak po bardzo dobrych skokach na 142 oraz 137,5 metra zajął trzecie miejsce. - Myślę, że pierwszy był dobry, w drugim zabrakło trochę odpowiedniego noszenia i prędkości lotu w końcowej fazie. Generalnie niedziela na plus - mówił. - Jeżeli miałbym ten konkurs podsumować, to powiedziałbym, że na trzecim miejscu jest fajnie, ale na pierwszym jeszcze lepiej - dodał z szelmowskim uśmiechem, z którego kiedyś słynął.

To nie były warunki, to były skoki

Później reporter Eurosportu spytał 31-latka o problemy kolegów z reprezentacji. Kamil Stoch i Dawid Kubacki byli na kolejno trzecim i czwartym miejscu po pierwszej serii, lecz w drugiej napotkali problemy w trakcie lotu i z walki o podium wypadli. - Coś im przeszkodziło, ale nie, to nie były warunki. To skoki - ironizował. - Tak na serio, to nie wiem, na czym dokładnie polegał ich problem. Naprawdę nie wiem. Trudno mi cokolwiek tak na gorąco oceniać. Na oceny jeszcze przyjdzie czas, teraz go jeszcze nie ma - tłumaczył.

Rozmowę podsumował wypowiedzią na temat mistrzostw świata w Seefeld, najważniejszej przecież imprezy sezonu. - Na razie o tym nie myślę. Muszę zjeść kolację, wyspać się, a później będę myślał - zaskoczył.

Zawodnicy Pucharu Świata walkę o medale dla najlepszych skoczków globu zaczną w piątek 22 lutego od kwalifikacji do sobotniego konkursu na dużej skoczni. Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Wyniki niedzielnego konkursu w Willingen miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

274,4 (146/144)

2. Markus Eisenbichler (Niemcy)

252,8 (140/141,5)

3. Piotr Żyła (Polska)

250 (142/137,5)

4. Richard Freitag (Niemcy)

249,6 (138/144)

5. Dawid Kubacki (Polska)

249,3 (143/139)

6. Karl Geiger (Niemcy)

243 (137,5/138,5)

7. Kamil Stoch (Polska)

242,5 (138,5/134,5)

8. Timi Zajc (Słowenia)

242,2 (140/135,5)

9. Johann Andre Forfang (Norwegia)

240 (141/134,5)

10. Stefan Kraft (Austria)

237,4 (133/135)

... 16. Jakub Wolny (Polska)

228 (137/134,5)

30. Maciej Kot (Polska)

195,1 (133,5/126)

34. Stefan Hula (Polska)

88,5 (127,5)