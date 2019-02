Znakomity Kubacki. Skoczył najdalej ze wszystkich

121 metrów w kwalifkacjach w Lahti skoczył Maciej Kot, co dało mu spokojny awans do niedzielnego konkursu głównego.

Tylko 111 metrów skoczył w kwalifikacjach w Lahti Piotr Żyła. Zapewniło mu to awans do konkursu niedzielnego, ale też sporo powodów do niepokoju.

Polacy stracili podium. Zabrakło metrów w ostatnim skoku Emocjonujący do... czytaj dalej » Podczas piątkowych kwalifikacji do niedzielnego konkursu indywidualnego Kubacki był najlepszy z Polaków. Uzyskał 123,5 m, co ostatecznie przełożyło się na 5. miejsce. W sobotę 28-latek nie zachwycił w serii próbnej - osiągnął najgorszy rezultat z polskiej ekipy, miał 16. wynik, co nie napawało optymizmem przed konkursem drużynowym.

Najdalej w konkursie

Jednak w obecnym sezonie Kubacki wielokrotnie udowadniał, że potrafi się spiąć w najważniejszym momencie. I tak w pierwszej serii Polak skoczył na odległość 123 metrów, a w drugiej poszybował na 131. metr - był to najdłuższy skok w całym konkursie.

Świetna postawa Kubackiego sprawiła, że Polacy mieli podium na wyciągnięcie ręki. Po siedmiu skokach zajmowali trzecie miejsce - ze stratą 14 punktów do Niemców. Niestety sobota nie była dniem Kamila Stocha (124 oraz 119 m) i ostatecznie oprócz triumfujących Austriaków oraz Niemców na najniższym stopniu podium stanęli Japończycy z Ryoyu Kobayashim.