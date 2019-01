Konkurs drużynowy w Zakopanem. Polacy muszą gonić czołówkę

134 metry Junshiro Kobayashego. To 11 metrów lepiej niż w pierwszej serii.

Maciej Kot w lepszym skoku niż w pierwszej serii. 132,5 metra - Polak może być zadowolony ze swojego występu. Do Norwegów nadal mamy sporą stratę. Kubacki i Stoch będą musieli lądować bardzo daleko, żeby wskoczyć na podium.

17:25

Piotr Żyła osiągnął 130 metrów. To oznacza, że Polacy znowu tracą do najgroźniejszych rywali. Do trzecich Norwegów tracimy już 18 pkt.