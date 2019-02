Stalowe nerwy Stocha. Tym skokiem zapewnił sobie wygraną

121 metrów w kwalifkacjach w Lahti skoczył Maciej Kot, co dało mu spokojny awans do niedzielnego konkursu głównego.

Tylko 111 metrów skoczył w kwalifikacjach w Lahti Piotr Żyła. Zapewniło mu to awans do konkursu niedzielnego, ale też sporo powodów do niepokoju.

Przed finałową serią zawodów w fińskim miasteczku można było obstawiać, że ten dzień będzie należał do trzykrotnego mistrza olimpijskiego. W pierwszej serii osiągnął najdalszą odległość (132,5 metra), dostał najwięcej punktów za styl (57 na 60 możliwych), był po prostu najlepszy. Nad drugim Stefanem Kraftem miał niemal dziesięciopunktową przewagę, którą później tylko zwiększył.

Oglądaj Wideo: Eurosport Bombowy skok Stocha w 1. serii konkursu w Lahti

Nikt mu nie przeszkodził

W drugim skoku Polak poleciał co prawda trzy i pół metra bliżej niż w pierwszej, ale absolutnie nie przeszkodziło mu to w zdecydowanej wygranej. Ostatecznie dzięki dwóm znakomitym próbom od reszty zawodników dzieliła go przepaść. Drugi tego dnia Ryoyu Kobayashi do Stocha stracił ponad siedemnaście, a trzeci Robert Johansson przeszło dwadzieścia punktów.

Oglądaj Wideo: Eurosport Deklasacja! Stoch najlepszy w Lahti

Dzięki niedzieli najbardziej utytułowany z obecnych skoczków dopisał sobie na konto już 33. zwycięstwo w Pucharze Świata. Dogonił więc Jensa Weissfloga na liście zawodników z największą liczbą pucharowych triumfów i wspólnie z legendarnym Niemcem zajmuje na niej piąte miejsce.

Wyniki konkursu w Lahti miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Kamil Stoch (Polska) 280,9 (132,5/129)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 263,7 (124/129,5)

3. Robert Johansson (Norwegia)

260,1 (127,5/124)

4. Stefan Kraft (Austria)

257,1 (128/120)

5. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

255,7 (118,5/128)

6. Karl Geiger (Niemcy)

255,2 (118,5/129)

7. Johann Andre Forfang (Norwegia)

254,6 (122,5/125,5)

8. Killian Peier (Niemcy)

248,8 (122,5/122,5)

9. Antti Aalto (Finlandia)

246,5 (122/122)

10. Piotr Żyła (Polska)

243,5 (121/120)

14. Jakub Wolny (Polska)

242,7 (121,5/121)

28. Dawid Kubacki (Polska)

210,7 (124,5/103)

33. Maciej Kot (Polska)

101,8 (111)

43. Paweł Wąsek (Polska)

82,3 (103)