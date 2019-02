Trzech Polaków atakowało podium. Udało się tylko Żyle

Co za próba! Jakub Wolny pokazuje, że przed mistrzostwami świata jest w bardzo dobrej formie.

Piotr Żyła przeskoczył skocznię. Polak w kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Willingen uzyskał najdłuższą tego dnia odległość 147 m. Efekt? Drugie miejsce, tylko za Markusem Eisenbichlerem.

Kamil Stoch zajął dziewiąte miejsce w kwalifikacjach do sobotniej rywalizacji indywidualnej w Willingen. Zobacz skok na odległość 135 m.

Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Willingen

Kilka słów od Jakuba Wolnego, który w piątek zaprezentował się ze świetnej strony w konkursie drużynowym, oraz uzyskał kwalifikację do sobotniej rywalizacji indywidualnej w Willingen.

W pierwszej serii niedzielnego konkursu w Willingen Dawid Kubacki oddał skok na odległość 143 metrów. To dało mu 4. miejsce.

W drugiej serii niedzielnego konkursu w Willingen Dawid Kubacki oddał skok na odległość 139 metrów. To dało mu piąte miejsce. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Piotr Żyła wywalczył miejsce na podium. W drugiej serii Polak oddał skok na odległość 137,5 metra, co dało mu trzecią pozycję. Drugi był Markus Eisenbichler, a pierwszy Ryoyu Kobayashi.

- Jest trochę niedosytu. Myślałem, że trochę lepiej pójdzie, ale i tak dałem z siebie wszystko. Muszę się zadowolić tym, co jest - powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie w Willingen, w którym zajął 7. miejsce.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po niedzielnym konkursie w Willingnen. Polak zajął w nim trzecie miejsce.

Trzech Polaków w pierwszej piątce, ale wszyscy z niedosytem Kamil Stoch o... czytaj dalej » To był bardzo udany weekend Polaków. W piątek rządzili w konkursie drużynowym, w sobotę trzech skończyło w czołowej piątce, w niedzielę nie mogło być inaczej - też można było pękać z dumy.



Z sześciu do finałowej serii nie dostał się jedynie Stefan Hula (127,5 m). Przyzwoicie wypadli Maciej Kot i Jakub Wolny, którzy po swoich próbach (odpowiednio 133,5 i 137) przez moment nawet prowadzili. Ale żeby w niedzielę bić się o zwycięstwo, należało pokonać i to z dużym zapasem barierę 140 metrów.

Polskie podium po pierwszej serii

Jako pierwszy sygnał do ataku dał Dawid Kubacki. Poszybował 143 metry i wskoczył na pierwsze miejsce. Na chwilę, bo po nim był Piotr Żyła. Wprawdzie bliżej wylądował (142), ale przed jego próbą o jeden stopień obniżono belkę, ponadto zebrał lepsze noty i większą rekompensatę za wiatr i 0,8 pkt wyprzedził kolegę z reprezentacji.



Za moment przyszła kolej na kolejnego z polskich lotników. Na czas skoku Kamila Stocha wiatr jakby zamilkł. Mistrz starał się wycisnąć z tego maksimum. Wystarczyło do 138,5 m i trzeciego miejsca. Podium było polskie! Prowadził Żyła, przed Kubackim i Stochem. No, ale został Ryoyu Kobayashi. Dominator sezonu, lider Pucharu Świata.

Stoch na podium po pierwszej serii



Japończyk odleciał konkurencji. Wylądował na 146. metrze i oczywiście przeskoczył trio z Polski. Nad drugim Żyłą miał 9,5 pkt przewagi. Dużo. Ale finałowa seria i tak zapowiadała się pasjonująco.

Skok Ryoyu Kobayashiego z 1. serii niedzielnego konkursu w Willingen

Niemożliwy Kobayashi

Przed najlepszą czwórką czoło klasyfikacji należało do Niemców. Prowadził Markus Eisenbichler, przed Richardem Freitagiem i Karlem Geigerem.

Jako pierwszy skakał Kubacki. 139 metrów dało mu ledwie trzecie miejsce. Wielki niedosyt.

Skok Kubackiego z 2. serii niedzielnego konkursu w Willingen

Stoch też się nie popisał. Jego odpowiedź to 134,5 m. Oznaczała koniec jego marzeń o podium.

Słabszy skok Stocha w drugiej serii

Pozostał Żyła, nasza ostatnia szansa na zwycięstwo. Skoczył 137,5 m. Niemcy się cieszyli. Wiedzieli, że co najmniej jeden z nich się obroni. Faktycznie Polakowi nie udało się strącić z pierwszego miejsca Eisenbichlera. Żyła stracił do niego 2,8 pkt.

Skok Piotra Żyły z 2. serii niedzielnego konkursu w Willingen

Za chwilę kropkę nad i postawił Kobayashi. 144 metrami przyklepał jedenaste zwycięstwo w sezonie, a także triumf w całym cyklu Willingen Five, na który składały się piątkowe kwalifikacje oraz sobotnio-niedzielne skoki konkursowe.

Żyła skończył niedzielne zawody trzeci, Kubacki był piąty, a Stoch siódmy. Wolny zajął 16. miejsce, a Kot 30.