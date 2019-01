Siegel ma bardzo poważny problem z kolanem. Trener Niemców atakuje jury

Niemcy od początku niedzielnych zmagań startowali kapitalnie. Praktycznie od pierwszego skoku prowadzili, a przewagę sukcesywnie zwiększali. Żaden z zawodników nie zawiódł. W trzeciej grupie rundy finałowej prezentował się David Siegel. W pierwszej serii 22-latek uzyskał bardzo dobre 135 metrów.

Potem startując z 19. belki najazdowej poleciał jeszcze dalej, bo 142,5 metra, o pół metra bliżej od aktualnego jeszcze wtedy rekordu obiektu, który przez kilkanaście minut należał do jego kolegi z kadry Markusa Eisenbichlera.

Siegel popełnił błąd przy lądowaniu. Upadł na plecy, a jego prawe kolano wygięło się bardzo nienaturalnie. Na zeskoku szybko pojawiły się służby medyczne. Widać było, że Niemiec mocno cierpi. Po kilku minutach został odtransportowany na noszach. Prosto z Wielkiej Krokwi trafił do zakopiańskiego szpitala.

Mogło dojść do zerwania więzadeł

Kubacki próbował lądować telemarkiem. "Fajnie było się tak przelecieć" Polska zajęła... czytaj dalej » Na razie nie ma oficjalnej diagnozy, ale pojawiło się już sporo głosów na ten temat. Dochodzą niepokojące informacje, że Siegel doznał skręcenia kolana. Doszło ponoć do rozerwania torebki stawowej i zerwania więzadeł.

- Nie chcę spekulować, ale prawdopodobnie straciliśmy Davida do końca tego sezonu. Mam nadzieję, że w ogóle będzie w stanie wrócić do zdrowia. Wielka szkoda. Mógł nam bardzo pomóc – mówił trener Niemców Werner Schuster w telewizji ARD.

- Oczywiście on popełnił błąd przy lądowaniu, ale także to była zła decyzja jury. Oni powinni skrócić rozbieg już po rekordzie Markusa Eisenbichlera – dodawał bardzo zdenerwowany Austriak, który miał dużo pretensji do rodaka, dyrektora FIS Waltera Hofera.

- Jego kolano jest po prostu w rozsypce. To, co się stało jest straszne. Nie ma znaczenia, że wygraliśmy. Nie mam nic do dodania - powiedział o koledze z kadry Markus Eisenbichler.

Niemcy ostatecznie konkurs wygrali minimalnie przed Austriakami. Polacy zajęłi trzecie miejsce. Nikt na podium jednak się nie radował.

W niedzielę o godz. 16 zmagania w Zakopanem zmagania indywidualne. Transmisja w Eurosporcie 1.