Stoch największym pechowcem. "Nie zawsze dostaje się wszystko, co się chce"

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 30. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To był dobry trening. Pierwszy skok był ok, dwa kolejne już gorsze. Miałem trochę problemów z pozycją najazdową. Wiedziałem, że w kwalifikacjach popełniłem błąd na progu i później trudno mi było wyciągnąć z tego lepszą odległość - powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach w Oberstdorfie. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 9. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Gregor Schlierenzauer miał sporo szczęścia w kwalifikacjach w Oberstdorfie. Skok na odległość 112 metrów nie zapewniał mu awansu do konkursu, ale uzyskał go dzięki dyskwalifikacji Gregora Deschwandena. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Bardzo miło skakać w Oberstdorfie i bardzo miło odnajdywać tutaj swoją dobrą formę. Teraz muszę powtarzać w każdych seriach to, co pokazałem w drugiej serii. A moja żona napisała, że odpaliłem wrotki - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Skoki były dobre jakościowo. Zrobiłem, co mogłem. Robię tyle, ile mogę, na inne rzeczy nie mam wpływu. Czasem tak bywa, nie za każdym razem dostaje się wszystko, co się chce - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 19. miejsce.

TAK RELACJONOWALIŚMY KONKURS W EUROSPORT.PL

W pierwszej serii nikt w stawce nie miał gorszych warunków do skakania. "Orzeł z Zębu" podczas swojej próby dostał mocny wiatr w plecy, co nie pozwoliło mu poszybować daleko. Za kiepskie warunki otrzymał co prawda największą bonifikatę ze wszystkich - 9,9 pkt, ale na niewiele się to zdało.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha z 1. serii konkursu w Oberstdorfie

Odległość 124,5 metra nie napawała optymizmem. W niedzielę Stoch skakał jako jeden z pierwszych i mógł tylko przyglądać się z boku, jak kolejni zawodnicy mijają go w klasyfikacji. Ostatecznie przed serią finałową był na odległej 20. pozycji. W drugiej próbie warunki miał już takie, jak inni. 130,5 metra dało mu awans o jedną pozycję.

Doświadczony zawodnik na pewno nie tego oczekiwał, ale po pechowym starcie zachował spokój.

- Jest w porządku, zrobiłem wszystko, co mogłem - ocenił Stoch. - Skoki były dobre jakościowo, zwłaszcza pierwszy. Robię ile mogę, a na resztę rzeczy nie mam wpływu. Skocznia jest super, atmosfera też wspaniała. Czasem tak bywa. Nie zawsze dostaje się wszystko, co się chce - zakończył bez entuzjazmu w głosie.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha z 2. serii konkursu w Oberstdorfie

Wygrał dwa razy

Stoch triumfował w Turnieju Czterech Skoczni dwa razy. Był najlepszy w sezonach 2016/17 i 2017/18. Za drugim razem wygrał wszystkie cztery konkursy. Wcześniej uczynił to tylko Niemiec Sven Hannawald, a przed rokiem Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Impreza tradycyjnie rozgrywana jest na dwóch skoczniach w Niemczech (w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen) i dwóch w Austrii (w Innsbrucku i Bischofshofen).

Transmisje w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. Relacje, wywiady i ciekawostki w eurosport.pl.

WYNIK TCS W OBERSTDORFIE miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 305,1(138/134)

2. Karl Geiger (Niemcy)

295,9 (135/134)

3. Dawid Kubacki (Polska) 294,7 (132/133)

4. Stefan Kraft (Austria) 291,2 (131/132)

5. Piotr Żyła (Polska) 281,5 (132/129)

6. Philipp Achenwald (Austria) 280,3 (132,5/129,5)

7. Yukiya Sato (Japonia) 280,1 (129,5/132)

8. Robert Johansson (Norwegia) 279,8 (134/130,5)

9. Domen Prevc (Słowenia)

279,5(129,5/134)

10. Marius Lindvik (Norwegia)

278,5 (139/124,5)







19. Kamil Stoch (Polska) 267 (124,5/130,5)

28. Maciej Kot (Polska)

235,8 (124,5/117,5)

30. Stefan Hula (Polska)

220,8 (113,5/124,5)

dyskwalifikacja Jakub Wolny (Polska)