"Jeżeli sam Dawid sobie nie przeszkodzi, to się uda"

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego.

Dobry występ Piotra Żyły w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak oddał skok na odległość 131 metrów. Zobacz próbę Żyły.

Zobacz skok Kamila Stocha z sobotnich kwalifikacji do konkursu w Oberstdorfie.

Skok na odległość 136 metrów zapewnił Stefanowi Kraftowi triumf w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Zobacz próbę Austriaka.

- Mój skok w kwalifikacjach był bardzo dobry, warunki też mi sprzyjały. Niebezpiecznie było podczas treningu, bo po wybiciu odpięło mi się zapięcie. Mocno się wystraszyłem, ale na szczęście udało mi się wylądować - powiedział Jakub Wolny po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 30. miejsce.

- To był dobry trening. Pierwszy skok był ok, dwa kolejne już gorsze. Miałem trochę problemów z pozycją najazdową. Wiedziałem, że w kwalifikacjach popełniłem błąd na progu i później trudno mi było wyciągnąć z tego lepszą odległość - powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach w Oberstdorfie.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po kwalifikacjach w Oberstdorfie, w których zajął 23. miejsce.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 9. miejsce.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach w Oberstdorfie, w których zajął 13. miejsce.

Gregor Schlierenzauer miał sporo szczęścia w kwalifikacjach w Oberstdorfie. Skok na odległość 112 metrów nie zapewniał mu awansu do konkursu, ale uzyskał go dzięki dyskwalifikacji Gregora Deschwandena.

Dwie legendy niemieckich skoków narciarskich, a obecnie eksperci Eurosportu Sven Hannawald oraz Martin Schmitt opowiedzieli o skoczni Schattenbergschanze w Oberstdorfie. To tam rozpocznie się rywalizacja w Turnieju Czterech Skoczni.

- Jestem zły, bo kiedy wyszedł mi skok, to przydarzyła się dyskwalifikacja. Według pomiarów mój kombinezon był za duży. Nic przy nim nie robiliśmy, tak po prostu głupio wyszło - powiedział Jakub Wolny, który został zdyskwalifikowany po pierwszej serii konkursu w Oberstdorfie.

Kapitalny skok Dawida Kubackiego w drugiej serii konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 133. m, co dało mu 3. miejsce.

- Bardzo miło skakać w Oberstdorfie i bardzo miło odnajdywać tutaj swoją dobrą formę. Teraz muszę powtarzać w każdych seriach to, co pokazałem w drugiej serii. A moja żona napisała, że odpaliłem wrotki - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki "na gorąco" po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce.

- Skoki były dobre jakościowo. Zrobiłem, co mogłem. Robię tyle, ile mogę, na inne rzeczy nie mam wpływu. Czasem tak bywa, nie za każdym razem dostaje się wszystko, co się chce - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 19. miejsce.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął piąte miejsce.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 28. miejsce.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 30. miejsce.

Tylko trzem skoczkom udało się wygrać wszystkie cztery konkursy podczas jednej edycji Turnieju Czterech Skoczni. Jako pierwszy dokonał tego Sven Hannawald, później dołączyli do niego Kamil Stoch i Ryoyu Kobayashi. Kto tym razem zdobędzie Wielkiego Szlema i zdominuje prestiżowy turniej? A może Kobayashi powtórzy swój wyczyn z zeszłego sezonu?

- Konkurs w Oberstdorfie był dla nas bardzo dobry. Szkoda tylko Kamila Stocha, bo znowu nie miał szczęścia, ale nie chcemy o tym myśleć i skupiamy się na tym, co można zrobić dalej - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po rywalizacji w Oberstdorfie.

- Podchodzimy do Turnieju Czterech Skoczni jak do czterech konkursów Pucharu Świata. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szansach na końcowe zwycięstwo w tym cyklu - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal. Czech odniósł się również do kwestii dyskwalifikacji Jakuba Wolnego.

- W skokach narciarskich bardzo ważne są detale. Dawid Kubacki skocentrował się i kapitalnie poradził sobie w Oberstdorfie - ocenił Michal Doleżal. Trener reprezentacji Polski podsumował również występ Piotra Żyły. - On był najbardziej stabilny. Wynik z tego konkursu doda mu pewności siebie - stwierdził szkoleniowiec.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal przed drugą odsłoną Turnieju Czterech Skoczni, konkursem w Garmisch-Partenkirchen.

Turniej Czterech Skoczni przeniósł się do Garmisch-Partenkirchen, tam też jest wysłannik Eurosportu Filip Folczak. Zobacz jego pierwszy meldunek z Grosse Olympiaschanze. Kwalifikacje w Ga-Pa na żywo wyłącznie w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. Transmisja od godziny 14, studio od 13:30.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Maciej Kot oddał skok na odległość 126,5 m, co dało mu awans do środowej rywalizacji. Zobacz próbę Polaka.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Piotr Żyła oddał skok na odległość 132 metrów. Zobacz świetną próbę Polaka.

Bardzo dobry występ Dawida Kubackiego w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Polak oddał skok na odległość 135,5 m. Zobacz jego próbę.

Bardzo dobry występ Kamila Stocha w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Polak oddał skok na odległość 136 metrów. Zobacz jego próbę.

- Jeszcze nie wszystko działa tak, jakbym chciał, ale nie wiem, co może zagrać jeszcze lepiej. Potrzebowałem trochę dobrego czucia - powiedział Kamil Stoch, który w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen zajął 11. miejsce.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen, w których zajął 32. miejsce.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen, w których zajął 30. miejsce.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen, w których zajął 16. miejsce.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 40. miejsce.

Kolejny wyśmienity skok Dawida Kubackiego w Garmisch-Partenkirchen. W drugiej serii Polak oddał skok na odległość 139,5 m, co dało mu ostatecznie trzecie miejsce. Zobacz próbę Kubackiego.

Marius Lindvik nie oddał prowadzenia z pierwszej serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W drugiej części rywalizacji Norweg oddał skok na odległość 136 metrów, co zapewniło mu wygraną. To jego pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata.

- Fajnie się czułem w Garmisch-Partenkirchen. Jestem zadowolony, szkoda tylko, że trochę zabrakło. To podium smakuje bardzo dobrze, bo wiem, że kosztowało mnie to dużo pracy. Wiem jednak, że ona przynosi efekty. To jest bardzo ważne - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 3. miejsce.

- W pierwszym skoku obiła mi się narta o nartę i przez to nie mogłem odlecieć. Drugi był już normalny. Najlepiej wypadł treningowy, ale nie udało się tego powtórzyć - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 19. miejsce.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po konkursie w Garmisch-Partenkirchen.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 33. miejsce.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 15. miejsce.

W kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku Kamil Stoch oddał skok na odległość 123 metrów. Zobacz próbę Polaka.

Kamil Stoch oddał skok na odległość 123 metrów w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku.

Piotr Żyła oddał skok na odległość 131 metrów w kwalifkacjach do konkursu w Innsbrucku.

Stefan Hula oddał skok na odległość 114 metrów w kwalifkacjach do konkursu w Innsbrucku.

- Czuję trochę niedosyt, bo drugi skok nie był odpowiedni. Za to pierwszy był świetny. Ciągle jednak czeka mnie sporo pracy. Plastron lidera Turnieju Czterech Skoczni niczego na razie nie zmienia - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Innsbrucku.

- Dawid Kubacki wypadł świetnie, ale w drugiej serii mógł skoczyć lepiej, bo on jest w kapitalnej dyspozycji. Natomiast moje skoki były w kratkę. Robię, co mogę. Walczę - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Innsbrucku.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie w Innsbrucku, w którym zajął 12. miejsce.

Zobacz, co powiedział Adam Małysz, dyrektor koordynator ds. skoków i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim, po konkursie w Innsbrucku.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej serii rywalizacji.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej części rywalizacji.

Zobacz,

W sobotę, w Innsbrucku, Kubacki zajął drugie miejsce i został liderem TCS. Dzień zaliczył do udanych, choć czuł pewien niedosyt. Sam przyznał, że druga próba nie do końca mu wyszła, że popełnił błąd. Wie o tym także Doleżal.

Kubacki przed wielką szansą. "Wolę bronić niż atakować" - Było OK,... czytaj dalej » - Pierwszy skok był bardzo czysty - prędkość, timing, wszystko poszło świetnie. Przy drugim przyjął złą pozycję i to zadecydowało, że nie było już tak dobrze - ocenił występ swojego zawodnika Doleżał.

Powody do optymizmu są, bo Kubacki znajduje się ostatnio w takiej dyspozycji, że nawet oddając skok nie do końca poprawny technicznie, i tak ląduje daleko, co zobaczyliśmy właśnie w Innsbrucku. Czeski szkoleniowiec się z tym zgadza.

- Jest w dobrej formie, jest pewny siebie. To, że popełniając taki błąd i tak skończył na drugim miejscu, to wszystko potwierdza - mówił przed kamerami Eurosportu Doleżał.

"Ma trochę komfortu"

Trener Polaków nie chciał wskazać zawodnika, który będzie najpoważniejszym konkurentem Kubackiego w walce o końcowy triumf.

- Przed Bischofshofen na pewno będę się denerwował, bo Dawid jest liderem. Musimy się skoncentrować i pracować tak samo. On wie doskonale, co robić. Ma trochę komfortu. Wszyscy są mocni. Jeżeli Dawid sam sobie nie przeszkodzi, to się uda - stwierdził Doleżal.

Kwalifikacje do konkursu z Bischofshofen w niedzielę, zawody w poniedziałek. Transmisje w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. Relacje w eurosport.pl.