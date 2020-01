Kot i Hula zagrali va banque. "Przynajmniej mamy odpowiedź"

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 30. miejsce.

- To był dobry trening. Pierwszy skok był ok, dwa kolejne już gorsze. Miałem trochę problemów z pozycją najazdową. Wiedziałem, że w kwalifikacjach popełniłem błąd na progu i później trudno mi było wyciągnąć z tego lepszą odległość - powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach w Oberstdorfie.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 9. miejsce.

Gregor Schlierenzauer miał sporo szczęścia w kwalifikacjach w Oberstdorfie. Skok na odległość 112 metrów nie zapewniał mu awansu do konkursu, ale uzyskał go dzięki dyskwalifikacji Gregora Deschwandena.

- Bardzo miło skakać w Oberstdorfie i bardzo miło odnajdywać tutaj swoją dobrą formę. Teraz muszę powtarzać w każdych seriach to, co pokazałem w drugiej serii. A moja żona napisała, że odpaliłem wrotki - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce.

- Skoki były dobre jakościowo. Zrobiłem, co mogłem. Robię tyle, ile mogę, na inne rzeczy nie mam wpływu. Czasem tak bywa, nie za każdym razem dostaje się wszystko, co się chce - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 19. miejsce.

- Podchodzimy do Turnieju Czterech Skoczni jak do czterech konkursów Pucharu Świata. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szansach na końcowe zwycięstwo w tym cyklu - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal. Czech odniósł się również do kwestii dyskwalifikacji Jakuba Wolnego.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Maciej Kot oddał skok na odległość 126,5 m, co dało mu awans do środowej rywalizacji. Zobacz próbę Polaka.

- Jeszcze nie wszystko działa tak, jakbym chciał, ale nie wiem, co może zagrać jeszcze lepiej. Potrzebowałem trochę dobrego czucia - powiedział Kamil Stoch, który w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen zajął 11. miejsce.

Marius Lindvik nie oddał prowadzenia z pierwszej serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W drugiej części rywalizacji Norweg oddał skok na odległość 136 metrów, co zapewniło mu wygraną. To jego pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata.

- Fajnie się czułem w Garmisch-Partenkirchen. Jestem zadowolony, szkoda tylko, że trochę zabrakło. To podium smakuje bardzo dobrze, bo wiem, że kosztowało mnie to dużo pracy. Wiem jednak, że ona przynosi efekty. To jest bardzo ważne - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 3. miejsce.

- Dawid Kubacki wypadł świetnie, ale w drugiej serii mógł skoczyć lepiej, bo on jest w kapitalnej dyspozycji. Natomiast moje skoki były w kratkę. Robię, co mogę. Walczę - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Innsbrucku.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej serii rywalizacji.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej części rywalizacji.

W sobotę Kot skoczył 112 metrów, Hula zaledwie 100,5 metra i solidarnie pożegnali się z konkursem po pierwszej serii. Pierwszy z Polaków przegrał w parze z Markusem Eisenbichlerem o włos, ale już drugi oddał najgorszy skok ze wszystkich i o pokonaniu Philippa Aschenwalda też mógł tylko pomarzyć.

Źródło: PAP/EPA Maciej Kot przegrał w parze z Markusem Eisenbichlerem

"Dla kibiców jest już nudne"

Okazuje się, że będąc bez formy i mając wymagających rywali, zarówno Kot, jak i Hula postanowili zagrać va banque. Każdy z nich postanowił coś zmienić w swoim skoku. Efekt był jednak opłakany. Po konkursie reporter Eurosportu Kacper Merk dopytywał Kota, czy było warto ryzykować.

Kubacki znów na podium. Jest liderem Turnieju Czterech Skoczni Kolejny świetny... czytaj dalej » - Gdybym nie spróbował, to bym się nie dowiedział i bym bardziej żałował, że nie spróbowałem, niż tego rezultatu. Przynajmniej mamy odpowiedź - pocieszał się.

Kot nie miał zamiaru rozwodzić się nad tym, co zmienił w swojej próbie. Po wyjściu z progu było jednak wyraźnie widać, że mocno zachwiało jego sylwetką.

- Nie chcę wchodzić w szczegóły - uciął zawodnik. - Myślę, że dla kibiców jest już nudne non stop analizowanie skoków i tłumaczenie się, co poszło nie tak. My pracujemy, próbujemy, walczymy cały czas, stąd te zmiany, ale nie zawsze przynoszą one rezultaty - przyznał.

28-letni skoczek najbardziej żałował tego, że nie miał okazji oddać dwóch skoków. - Wiem, że przy normalnym skoku mógłbym spokojnie pokonać Eisenbichlera, wejść do drugiej serii i mieć jedną próbę więcej na to, żeby spróbować coś zmienić - dodał.

Oglądaj Wideo: Eurosport Maciej Kot po konkursie w Innsbrucku

"Skoki były fatalne"

To nie był dobry konkurs również dla Huli, który skoczył zaledwie 100,5 metra i zajął ostatnie miejsce w konkursie. Tak jak Kot 33-latek zaryzykował bez powodzenia.

- Od początku tutaj źle skakałem, cały czas czegoś brakowało - nie chciał zwalać winy na zmienne warunki Hula. - Ze skoku na skok traciłem pewność tego, co robię. Teraz nie miałem już nic do stracenia. Postanowiłem zaryzykować, zrobić zupełnie coś innego niż na treningach, czyli troszkę opóźnić odbicie, żebym poczuł te narty. Tak czy siak to nie zadziałało. Nie ma co ukrywać, te moje skoki były fatalne - podkreślił.

Do podjęcia ryzyka obu skoczków zachęcił trener Michal Doleżal. - Mieliśmy z Maćkiem trudnych przeciwników, więc trzeba było podejść z takim ryzykiem: albo coś wyjdzie, albo nic z tego nie wyjdzie. U mnie zupełnie nic nie wyszło, Maćkowi też wiele nie pomogło. Niedobry ten dzień dla nas - ubolewał Hula.

Oglądaj Wideo: Eurosport Hula po konkursie w Innsbrucku

Kot i Hula będą mogli się zrehabilitować już w niedzielę w Bischofshofen, gdzie zostaną rozegrane kwalifikacje do ostatniego konkursu 68. Turnieju Czterech Skoczni.

