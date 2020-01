Kubacki pewny siebie. "Wiem, co mam robić"

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 30. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To był dobry trening. Pierwszy skok był ok, dwa kolejne już gorsze. Miałem trochę problemów z pozycją najazdową. Wiedziałem, że w kwalifikacjach popełniłem błąd na progu i później trudno mi było wyciągnąć z tego lepszą odległość - powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach w Oberstdorfie. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 9. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Gregor Schlierenzauer miał sporo szczęścia w kwalifikacjach w Oberstdorfie. Skok na odległość 112 metrów nie zapewniał mu awansu do konkursu, ale uzyskał go dzięki dyskwalifikacji Gregora Deschwandena. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Bardzo miło skakać w Oberstdorfie i bardzo miło odnajdywać tutaj swoją dobrą formę. Teraz muszę powtarzać w każdych seriach to, co pokazałem w drugiej serii. A moja żona napisała, że odpaliłem wrotki - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Skoki były dobre jakościowo. Zrobiłem, co mogłem. Robię tyle, ile mogę, na inne rzeczy nie mam wpływu. Czasem tak bywa, nie za każdym razem dostaje się wszystko, co się chce - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 19. miejsce.

- Podchodzimy do Turnieju Czterech Skoczni jak do czterech konkursów Pucharu Świata. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szansach na końcowe zwycięstwo w tym cyklu - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal. Czech odniół się również do kwestii dyskwalifikacji Jakuba Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Maciej Kot oddał skok na odległość 126,5 m, co dało mu awans do środowej rywalizacji. Zobacz próbę Polaka. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Jeszcze nie wszystko działa tak, jakbym chciał, ale nie wiem, co może zagrać jeszcze lepiej. Potrzebowałem trochę dobrego czucia - powiedział Kamil Stoch, który w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen zajął 11. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Marius Lindvik nie oddał prowadzenia z pierwszej serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W drugiej części rywalizacji Norweg oddał skok na odległość 136 metrów, co zapewniło mu wygraną. To jego pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Fajnie się czułem w Garmisch-Partenkirchen. Jestem zadowolony, szkoda tylko, że trochę zabrakło. To podium smakuje bardzo dobrze, bo wiem, że kosztowało mnie to dużo pracy. Wiem jednak, że ona przynosi efekty. To jest bardzo ważne - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 3. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

TAK RELACJONOWALIŚMY KWALIFIKACJE W EUROSPORT.PL

Kwalifikacje wygrał Norweg Marius Lindvik, który osiągnął 131,5 m. Drugi był Austriak Stefan Kraft - 132,5 m, a trzeci Niemiec Karl Geiger - 131,5. Lider TCS Japończyk Ryoyu Kobayashi zajął piąte miejsce po lądowaniu na odległość 130 m.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji w Innsbrucku

"Przyjemny skok"

Daleki skok Kubackiego w kwalifikacjach. Jeden Polak bez awansu Za nami... czytaj dalej » W piątek Kubacki uzyskał 127 m. Nota 133,9 pkt dała mu wysoką szóstą lokatę. Ta próba na pewno może cieszyć.

- Całkiem przyjemny skok w tych kwalifikacjach - ocenił zawodnik. - Wcześniejsze w treningach też były ok, chociaż brakowało im troszeczkę błysku. Ten w kwalifikacjach wydawał mi się najlepszy. To był dobry, pracowity dzień - zauważył.

Wpadka przed rokiem

Na półmetku TCS w klasyfikacji generalnej prowadzi Kobayashi z dorobkiem 587,2 pkt. Japończyk wyprzedza o 6,3 punktu Niemca Karla Geigera. Kubacki jest trzeci ze stratą 8,5 punktu do lidera.

W przeszłości Polakowi nie szło najlepiej na skoczni Bergisel w Innsbrucku. W 2018 i 2019 roku po konkursach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen także zajmował trzecie miejsce. W Innsbrucku plasował się jednak odpowiednio na 20. oraz 18. pozycji i marzenia o podium musiał odłożyć.

Teraz powinno być lepiej, bo i 29-letni zawodnik zapewnia, że czuje się pewnie. Skacze bardzo stabilnie i nie ma wpadek.

"Nie mam powodów do narzekania"

- Byłem pewien, że tutaj będę sobie dobrze radził - zapewnił. - Wiem, co mam robić i tego się trzymam. To się sprawdza, niezależnie od tego, jaka to będzie skocznia. Nie mam powodów do narzekania. Wiem jednak, że koncentracja musi być cały czas - przekonywał.

W sobotę w pierwszej serii konkursu KO Kubacki będzie rywalizował z Austriakiem Danielem Huberem. Piotr Żyła zmierzy się z Norwegiem Sondre Ringenem, Kamil Stoch z Austriakiem Gregorem Schlierenzauerem, Maciej Kot z Niemcem Markusem Eisenbichlerem, a Stefan Hula z Austriakiem Philippem Aschenwaldem.

Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 587,2 pkt 2. Karl Geiger (Niemcy) 580,9 3. Dawid Kubacki (Polska) 578,7 4. Marius Lindvik (Norwegia) 568,3 5. Stefan Kraft (Austria) 553,6 6. Markus Eisenbichler (Niemcy) 543,9 7. Piotr Żyła (Polska) 543,7 8. Robert Johansson (Norwegia)

542,1 9. Domen Prevc (Słowenia) 540,8 10. Daiki Ito (Japonia) 540,7 ...



19. Kamil Stoch (Polska) 524,5 29. Maciej Kot (Polska) 353,0 36. Stefan Hula (Polska) 332,5

Źródło: Eurosport Program Eurosportu na Turniej Czterech Skoczni

Pary 1. serii sobotniego konkursu w Innsbrucku:



Antti Aalto (Finlandia) - Pius Paschke (Niemcy)

Johann Andre Forfang (Norwegia) - Keiichi Sato (Japonia)

Clemens Aigner (Austria) - Michael Hayboeck (Austria)

Killian Peier (Szwajcaria) - Kevin Bickner (USA)

Daniel Andre Tande (Norwegia) - Roman Koudelka (Czechy)

Anze Lanisek (Słowenia) - Simon Ammann (Szwajcaria)

Mackenzie Boyd-Clowes (Kanada) - Taku Takeuchi (Japonia)

Gregor Schlierenzauer (Szwajcaria) - Kamil Stoch

Cene Prevc (Słowenia) - Robert Johansson (Norwegia)

Naoki Nakamura (Japonia) - Peter Prevc (Słowenia)

Stefan Huber (Austria) - Constantin Schmid (Niemcy)

Rok Justin (Słowenia) - Daiki Ito (Japonia)

Robin Pedersen (Norwegia) - Jan Hoerl (Austria)

Maciej Kot - Markus Eisenbichler (Niemcy)

Gregor Deschwanden (Szwajcaria) - Domen Prevc (Słowenia)

Clemens Leitner (Austria) - Stephan Leyhe (Niemcy)

Sondre Ringen (Norwegia) - Piotr Żyła

Yukiya Sato (Japonia) - Junshiro Kobayashi (Japonia)

Dominik Peter (Szwajcaria) - Timi Zajc (Słowenia)

Daniel Huber (Austria) - Dawid Kubacki

Markus Schiffner (Austria) - Ryoyu Kobayashi (Japonia)

Stefan Hula - Philipp Aschenwald (Austria)

Moritz Baer (Niemcy) - Karl Geiger (Niemcy)

Filip Sakala (Czechy) - Stefan Kraft (Austria)

Viktor Polasek (Czechy) - Marius Lindvik (Norwegia)