"Noga obudziła się w odpowiednim momencie". Kubacki zadowolony z wykonanego zadania

29.01 | Polscy skoczkowie narciarscy zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni. Warunkiem były negatywne wyniki testów na koronawirusa w całej kadrze.

29.01 | Polski Związek Narciarski poinformował, że jeśli Biało-Czerwoni będą mieli negatywne wyniki kolejnych testów na koronawirusa, to zostaną dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

29.01 | Polski Związek Narciarski poinformował, że jeśli Biało-Czerwoni będą mieli negatywne wyniki kolejnych testów na koronawirusa, to zostaną dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

29.12 | Adam Małysz mówił w rozmowie z TVN24 o zwycięskim dla siebie Turnieju Czterech Skoczni, ale zadanie miał utrudnione, bo wspomnienia przerywał mu jego pies. Przestał dopiero gdy były skoczek pokazał go do kamery. - To Lila, jest okropna - stwierdził z uśmiechem.

29.01 | Cieszy nas zgoda na start polskiej drużyny - podkreślił szef Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile. Biało-czerwoni po negatywnych testach na koronawirusa zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

29.01 | "Cieszy nas zgoda na start polskiej drużyny" - podkreślił szef Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile. Biało-czerwoni po negatywnych testach na koronawirusa zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

29.01 | Polscy skoczkowie narciarscy zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni. Warunkiem były negatywne wyniki testów na koronawirusa w całej kadrze.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen. Do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni awansowali wszyscy polscy skoczkowie.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen. Do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni awansowali wszyscy polscy skoczkowie.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen i jako najlepszy z Biało-Czerwonych zakwalifikował się do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 5. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 13. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 8. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 3. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Turniej Czterech Skoczni oglądaj w Eurosporcie i w Eurosport Playerze

Granerud postraszył Kubackiego w Innsbrucku. Wszyscy Polacy z awansem Siedmiu Polaków... czytaj dalej » - Ten skok na pewno nie był super, ale wyszedł całkiem przyzwoicie - ocenił swój występ Kubacki, który w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Innsbrucku skoczył 128 m, najdalej z siedmiu Polaków. - Dzisiaj trzeba było tylko dostać się do konkursu. Jutro będzie dzień na to, żeby pokazywać swoje możliwości - zapowiedział.

Mistrz oswoił skocznię w Innsbrucku

Wielu zawodników, w tym m.in. Kamil Stoch, zwraca uwagę na to, że skocznia w Innsbrucku bardzo różni się od obiektu w Ga-Pa, na którym rozegrano zawody poprzedniego dnia. Wymaga to od nich dodatkowej pracy nad przyzwyczajeniem się do innej charakterystyki skoczni. Kubackiemu jednak nie sprawia to większych problemów.

- Faktycznie jest trochę inna, ale w zeszłym roku pokazałem sam sobie, że tę skocznię też da się lubić. Teraz przyjeżdżając tutaj mam po prostu poczucie, że wiem, co mam robić - zapewnia najlepszy polski skoczek w kwalifikacjach.

- Nie ma większego znaczenia czy to jest Innsbruck, czy inne miejsce. Wiem, co robić i wierzę, że to będzie działało, a ja będę skakał daleko. Z takim podejściem byłem tu też dzisiaj, chociaż w skokach próbnych nie wszystko szło jak trzeba. Ale noga się obudziła na kwalifikacje, zrobiłem wszystko zgodnie z planem, nic nie kombinowałem i efekt był przyzwoity.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kubacki po kwalifikacjach w Innsbrucku

"Nie myśl o rekordach"

W piątek Kubacki pobił rekord skoczni w Ga-Pa. O ustanowieniu najlepszego wyniku na obiekcie w Innsbrucku na razie nie myśli.

- Najważniejsze to nie myśleć o rekordach, nie nastawiać się na nie przed zawodami. To podobnie jak z zastanawianiem się nad tym, które miejsce mogę zająć. Jak nie oddam dobrego skoku, to nie ma sensu myśleć o miejscu albo o rekordzie skoczni. Tak samo nie myślałem o tym w Ga-Pa. Poszedłem, zrobiłem swoje, trafiłem na dobre warunki i poleciało. To jest największa przyjemność z uprawiania tego sportu: móc tak daleko polecieć.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Dawida Kubackiego z 2. serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen

Ubiegłoroczny triumfator Turnieju Czterech Skoczni zdradził w rozmowie z Eurosportem kilka ciekawostek z codziennego życia skoczka narciarskiego podczas tego wymagającego turnieju.

- Ciężko to nawet nazwać rutyną, bo każde zawody są nieco inne - przyznał. - Wczoraj spędziłem nieco więcej czasu na skoczni, więc po przyjeździe w Garmisch-Partenkirchen do hotelu miałem tylko trzy minuty na to, żeby się spakować i wsiąść do samochodu. Przyjechaliśmy do Innsbrucku, mieliśmy kolację, a później pracę z fizjoterapeutą. Dopiero później można się oddać innym czynnościom okołotreningowym, a potem pod kołderkę i odpoczynek.

Trzecie zawody Turnieju Czterech Skoczni rozpoczną się na skoczni w Innsbrucku w niedzielę o godz. 13:30. Początek studia już o 12:20 w Eurosporcie 1 i w Eurosport Playerze.