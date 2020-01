Daleki skok Kubackiego w kwalifikacjach. Jeden Polak bez awansu

Video: Eurosport

Kubacki: ciężka praca przynosi efekty

- Fajnie się czułem w Garmisch-Partenkirchen. Jestem zadowolony, szkoda tylko, że trochę zabrakło. To podium smakuje bardzo dobrze, bo wiem, że kosztowało mnie to dużo pracy. Wiem jednak, że ona przynosi efekty. To jest bardzo ważne - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 3. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

