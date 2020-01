Kubacki do końca bił się o zwycięstwo. Skończył na podium

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 30. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To był dobry trening. Pierwszy skok był ok, dwa kolejne już gorsze. Miałem trochę problemów z pozycją najazdową. Wiedziałem, że w kwalifikacjach popełniłem błąd na progu i później trudno mi było wyciągnąć z tego lepszą odległość - powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach w Oberstdorfie. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 9. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Gregor Schlierenzauer miał sporo szczęścia w kwalifikacjach w Oberstdorfie. Skok na odległość 112 metrów nie zapewniał mu awansu do konkursu, ale uzyskał go dzięki dyskwalifikacji Gregora Deschwandena. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Bardzo miło skakać w Oberstdorfie i bardzo miło odnajdywać tutaj swoją dobrą formę. Teraz muszę powtarzać w każdych seriach to, co pokazałem w drugiej serii. A moja żona napisała, że odpaliłem wrotki - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Skoki były dobre jakościowo. Zrobiłem, co mogłem. Robię tyle, ile mogę, na inne rzeczy nie mam wpływu. Czasem tak bywa, nie za każdym razem dostaje się wszystko, co się chce - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 19. miejsce.

- Podchodzimy do Turnieju Czterech Skoczni jak do czterech konkursów Pucharu Świata. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szansach na końcowe zwycięstwo w tym cyklu - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal. Czech odniół się również do kwestii dyskwalifikacji Jakuba Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Maciej Kot oddał skok na odległość 126,5 m, co dało mu awans do środowej rywalizacji. Zobacz próbę Polaka. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Jeszcze nie wszystko działa tak, jakbym chciał, ale nie wiem, co może zagrać jeszcze lepiej. Potrzebowałem trochę dobrego czucia - powiedział Kamil Stoch, który w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen zajął 11. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Marius Lindvik nie oddał prowadzenia z pierwszej serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W drugiej części rywalizacji Norweg oddał skok na odległość 136 metrów, co zapewniło mu wygraną. To jego pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Fajnie się czułem w Garmisch-Partenkirchen. Jestem zadowolony, szkoda tylko, że trochę zabrakło. To podium smakuje bardzo dobrze, bo wiem, że kosztowało mnie to dużo pracy. Wiem jednak, że ona przynosi efekty. To jest bardzo ważne - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 3. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

NOWOROCZNY KONKURS W GA-PA. RELACJA

To już tradycja, że jak Nowy Rok, to wielkie skakanie przenosi się do Garmisch-Partenkirchen, na drugą odsłonę Turnieju Czterech Skoczni.



W środę latało pięciu Polaków, bo kwalifikacji nie przebrnął jedynie Jakub Wolny.



W TCS obowiązuje system KO - zawodnicy rywalizują w 25 parach, do serii finałowej awansują zwycięzcy plus pięciu najlepszych przegranych, tzw. lucky losers.

Rywalem najlepszego z Polaków w kwalifikacjach Dawida Kubackiego był Amerykanin Kevin Bickner, Kamila Stocha - Słoweniec Rok Justin. Pozostałym skoczkom przyszło mierzyć się z Norwegami: Piotr Żyła za rywala miał Mariusa Lindvika, Maciej Kot - Roberta Johanssona, a Stefan Hula - Daniela Andre Tandego.



Jako pierwszy z Polaków ruszył Kot. 128 metrów nie wystarczyło, żeby pokonać więcej niż solidnego Johanssona (134 m). Nie poszło również Huli (124,5 m). Tande, choć w kryzysie, i tak był poza zasięgiem. Norweg wylądował pięć metrów dalej.

Żyła "znokautowany", ale skakał dalej

Pozostała trójka nie zawiodła. Żyła swojej pary nie wygrał, bo Lindvik poleciał niewyobrażalnie daleko - 143,5 m to wyrównany rekord skoczni i pewne pierwsze miejsce na półmetku.

Oglądaj Wideo: Eurosport Lindvik wyrównał rekord skoczni w Garmisch-Partenkirchen

Skoczek z Wisły i tak robił swoje. 133,5 m dało mu bilet do serii finałowej, był pierwszym ze szczęśliwych przegranych. Żyła skończył tę część konkursu na ósmej pozycji.

Kubacki w grze o zwycięstwo

Jeszcze lepiej wypadł Kubacki, któremu 137 m dało drugie miejsce. Jego rywal Amerykanin Bickner poleciał daleko (130,5 m), w systemie KO przegrał, ale jako lucky loser bawił się dalej.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Dawida Kubackiego z 1. serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen

Więcej oczekiwano po Stochu. Słoweńca Justina (123) "znokautował", ale skok na 126,5 dał mu dopiero 25. miejsce. Mógł zapomnieć o zawojowaniu w Ga-Pa czegokolwiek.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha z 1. serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen

Stoch się zrehabilitował

Ale jak to on, nie odpuścił. Trzykrotny mistrz olimpijski za punkt honoru postawił sobie zmazanie plamy i zrobił to w drugiej serii. 135 m dało mu na długo prowadzenie w konkursie. Był lepszy od jedenastu zawodników skaczących po nim. Na koniec musiał zadowolić się 19. lokatą.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha z 2. serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen

Z pozycji lidera strącił go dopiero Peter Prevc (134 m).

Swojej nie obronił Żyła. Poleciał niespokojnie i zbyt krótko, żeby wmieszać się do walki o czołowe lokaty. Skończył na 15. miejscu.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Piotra Żyły z 2. serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen

Kubacki na podium

Pozostało nam trzymać kciuki za Kubackiego. Do Lindvika tracił 7,5 pkt. Sporo, ale nie takie przewagi w skokach topniały.

Najpierw jednak błysnął Ryoyu Kobayashi. Lider Pucharu Świata miał wielki apetyt na rekord. Jeszcze nikt nie wygrał sześciu kolejnych konkursów z cyklu TCS. Do środy miał pięć takich zwycięstw. Poleciał 141 m i prowadził, ale na krótko. Odpowiedział mu reprezentant gospodarzy Karl Geiger. Skoczył pół metra dalej i to on był liderem.

W końcu przyszła pora na Kubackiego. Polak nie doskoczył do granicy 140 m (poleciał 139,5 m). Był za Geigerem.

Ostatni na belce zasiadł Lundvik. 136 m wystarczyło do pierwszego w karierze zwycięstwa w Pucharze Świata. Zaliczka z pierwszej serii okazała się wystarczająca. Wygrał z Geigerem różnicą 4,8 pkt. Cieszył się jak dziecko. Zasłużył.

Kubacki trzeci! Na podium, również na najniższym stopniu, był w Oberstdorfie, pierwszym konkursie TCS.

Kobayashi wyjeżdża za Ga-Pa czwarty, ale pozostał liderem cyklu. Kubacki jest w nim trzeci, za Geigerem.

Oglądaj Wideo: Eurosport Lindvik wygrał konkurs w Garmisch-Partenkirchen

Wyniki konkursu w Ga-Pa Zawodnik Punkty (skoki) 1. Marius Lindvik (Norwegia) 289,8 (143,5/136)

2. Karl Geiger (Niemcy) 285 (132/141,5)

3. Dawid Kubacki (Polska)

284 (137/139,5)

4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 282,1 (132/141)

5. Daiki Ito (Japonia)

273,4 (131/136,5)

6. Daniel Huber (Austria) 272,1 (136,5/134)

7. Constantin Schmid (Niemcy)

271,5 (134,5/134,5)

8. Roman Koudelka (Czechy)

267,3 (135/133)

9. Johann Andre Forfang (Norwegia)

266,2 (132/135)

10. Markus Eisenbichler (Niemcy)

266,1 (129/134,5)

--- 15. Piotr Żyła (Polska) 262,2 (133,5/133)

19. Kamil Stoch (Polska) 257,5 (126,5/135)

33. Maciej Kot (Polska)

117,2 (128)

40. Stefan Hula (Polska) 111,7 (124,5)