Freitag wycofany z Turnieju Czterech Skoczni. "Nie jest w stanie szybko się poprawić"

Video: Eurosport

Skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji w Oberstdorfie

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

