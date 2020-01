Noworoczne skakanie w Ga-Pa. Pięciu Polaków walczy w konkursie

Happy new year to everyone!

Our timetable for today :

.

.

10 am: opening of the gates

12.30 pm: trial round

14 pm: competition round

There are still some tickets available for the standing room #4hills#GarmischPartenkirchen#neujahrsskispringenpic.twitter.com/msZKzUsg7a

— Vierschanzentournee (@vier_schanzen) January 1, 2020