Druga odsłona Turnieju Czterech Skoczni. Kwalifikacje w Ga-Pa

Video: Eurosport

Doleżal: za wcześnie, żeby mówić o szansach na zwycięstwo w TCS

- Podchodzimy do Turnieju Czterech Skoczni jak do czterech konkursów Pucharu Świata. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szansach na końcowe zwycięstwo w tym cyklu - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal. Czech odniół się również do kwestii dyskwalifikacji Jakuba Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

