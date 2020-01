Przebudzenie Stocha. Pięciu Polaków w ostatnim konkursie TCS

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dobry występ Piotra Żyły w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak oddał skok na odległość 131 metrów. Zobacz próbę Żyły. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz skok Kamila Stocha z sobotnich kwalifikacji do konkursu w Oberstdorfie. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok na odległość 136 metrów zapewnił Stefanowi Kraftowi triumf w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Zobacz próbę Austriaka. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Mój skok w kwalifikacjach był bardzo dobry, warunki też mi sprzyjały. Niebezpiecznie było podczas treningu, bo po wybiciu odpięło mi się zapięcie. Mocno się wystraszyłem, ale na szczęście udało mi się wylądować - powiedział Jakub Wolny po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 30. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To był dobry trening. Pierwszy skok był ok, dwa kolejne już gorsze. Miałem trochę problemów z pozycją najazdową. Wiedziałem, że w kwalifikacjach popełniłem błąd na progu i później trudno mi było wyciągnąć z tego lepszą odległość - powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach w Oberstdorfie. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po kwalifikacjach w Oberstdorfie, w których zajął 23. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 9. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach w Oberstdorfie, w których zajął 13. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Gregor Schlierenzauer miał sporo szczęścia w kwalifikacjach w Oberstdorfie. Skok na odległość 112 metrów nie zapewniał mu awansu do konkursu, ale uzyskał go dzięki dyskwalifikacji Gregora Deschwandena. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dwie legendy niemieckich skoków narciarskich, a obecnie eksperci Eurosportu Sven Hannawald oraz Martin Schmitt opowiedzieli o skoczni Schattenbergschanze w Oberstdorfie. To tam rozpocznie się rywalizacja w Turnieju Czterech Skoczni. TCS na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Jestem zły, bo kiedy wyszedł mi skok, to przydarzyła się dyskwalifikacja. Według pomiarów mój kombinezon był za duży. Nic przy nim nie robiliśmy, tak po prostu głupio wyszło - powiedział Jakub Wolny, który został zdyskwalifikowany po pierwszej serii konkursu w Oberstdorfie. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kapitalny skok Dawida Kubackiego w drugiej serii konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 133. m, co dało mu 3. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Bardzo miło skakać w Oberstdorfie i bardzo miło odnajdywać tutaj swoją dobrą formę. Teraz muszę powtarzać w każdych seriach to, co pokazałem w drugiej serii. A moja żona napisała, że odpaliłem wrotki - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki "na gorąco" po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Skoki były dobre jakościowo. Zrobiłem, co mogłem. Robię tyle, ile mogę, na inne rzeczy nie mam wpływu. Czasem tak bywa, nie za każdym razem dostaje się wszystko, co się chce - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 19. miejsce.

Stoch: zrobiłem, co mogłem

Stoch: zrobiłem, co mogłem

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął piąte miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 28. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 30. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Tylko trzem skoczkom udało się wygrać wszystkie cztery konkursy podczas jednej edycji Turnieju Czterech Skoczni. Jako pierwszy dokonał tego Sven Hannawald, później dołączyli do niego Kamil Stoch i Ryoyu Kobayashi. Kto tym razem zdobędzie Wielkiego Szlema i zdominuje prestiżowy turniej? A może Kobayashi powtórzy swój wyczyn z zeszłego sezonu? Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Konkurs w Oberstdorfie był dla nas bardzo dobry. Szkoda tylko Kamila Stocha, bo znowu nie miał szczęścia, ale nie chcemy o tym myśleć i skupiamy się na tym, co można zrobić dalej - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po rywalizacji w Oberstdorfie. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Podchodzimy do Turnieju Czterech Skoczni jak do czterech konkursów Pucharu Świata. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szansach na końcowe zwycięstwo w tym cyklu - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal. Czech odniół się również do kwestii dyskwalifikacji Jakuba Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- W skokach narciarskich bardzo ważne są detale. Dawid Kubacki skocentrował się i kapitalnie poradził sobie w Oberstdorfie - ocenił Michal Doleżal. Trener reprezentacji Polski podsumował również występ Piotra Żyły. - On był najbardziej stabilny. Wynik z tego konkursu doda mu pewności siebie - stwierdził szkoleniowiec. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal przed drugą odsłoną Turnieju Czterech Skoczni, konkursem w Garmisch-Partenkirchen. TCS na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Turniej Czterech Skoczni przeniósł się do Garmisch-Partenkirchen, tam też jest wysłannik Eurosportu Filip Folczak. Zobacz jego pierwszy meldunek z Grosse Olympiaschanze. Kwalifikacje w Ga-Pa na żywo wyłącznie w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. Transmisja od godziny 14, studio od 13:30.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Maciej Kot oddał skok na odległość 126,5 m, co dało mu awans do środowej rywalizacji. Zobacz próbę Polaka. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Piotr Żyła oddał skok na odległość 132 metrów. Zobacz świetną próbę Polaka. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bardzo dobry występ Dawida Kubackiego w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Polak oddał skok na odległość 135,5 m. Zobacz jego próbę. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bardzo dobry występ Kamila Stocha w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Polak oddał skok na odległość 136 metrów. Zobacz jego próbę. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Jeszcze nie wszystko działa tak, jakbym chciał, ale nie wiem, co może zagrać jeszcze lepiej. Potrzebowałem trochę dobrego czucia - powiedział Kamil Stoch, który w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen zajął 11. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen, w których zajął 32. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen, w których zajął 30. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen, w których zajął 16. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 40. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kolejny wyśmienity skok Dawida Kubackiego w Garmisch-Partenkirchen. W drugiej serii Polak oddał skok na odległość 139,5 m, co dało mu ostatecznie trzecie miejsce. Zobacz próbę Kubackiego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Marius Lindvik nie oddał prowadzenia z pierwszej serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W drugiej części rywalizacji Norweg oddał skok na odległość 136 metrów, co zapewniło mu wygraną. To jego pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Fajnie się czułem w Garmisch-Partenkirchen. Jestem zadowolony, szkoda tylko, że trochę zabrakło. To podium smakuje bardzo dobrze, bo wiem, że kosztowało mnie to dużo pracy. Wiem jednak, że ona przynosi efekty. To jest bardzo ważne - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 3. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- W pierwszym skoku obiła mi się narta o nartę i przez to nie mogłem odlecieć. Drugi był już normalny. Najlepiej wypadł treningowy, ale nie udało się tego powtórzyć - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 19. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po konkursie w Garmisch-Partenkirchen. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 33. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 15. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Al Duhail przedstawił swój nowy nabytek. Mario Mandżukić przeniósł się katarskiego zespołu z Juventusu. Kwota transferu nie została ujawniona, lecz włoskie media spekulują, że Al Duhail zapłaciło 5,5 miliona euro. Chorwat podpisał kontrakt do 30 czerwca 2021 roku.

W kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku Kamil Stoch oddał skok na odległość 123 metrów. Zobacz próbę Polaka. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Kamil Stoch oddał skok na odległość 123 metrów w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Piotr Żyła oddał skok na odległość 131 metrów w kwalifkacjach do konkursu w Innsbrucku. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Stefan Hula oddał skok na odległość 114 metrów w kwalifkacjach do konkursu w Innsbrucku. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Czuję trochę niedosyt, bo drugi skok nie był odpowiedni. Za to pierwszy był świetny. Ciągle jednak czeka mnie sporo pracy. Plastron lidera Turnieju Czterech Skoczni niczego na razie nie zmienia - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Innsbrucku. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Dawid Kubacki wypadł świetnie, ale w drugiej serii mógł skoczyć lepiej, bo on jest w kapitalnej dyspozycji. Natomiast moje skoki były w kratkę. Robię, co mogę. Walczę - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Innsbrucku. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie w Innsbrucku, w którym zajął 12. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Adam Małysz, dyrektor koordynator ds. skoków i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim, po konkursie w Innsbrucku. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po konkursie w Innsbrucku. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej serii rywalizacji. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej części rywalizacji. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Piotr Żyła oddał skok na odległość 130 metrów w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Stefan Kraft oddał skok na odległość 134,5 metra w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Dawid Kubacki ocenił skok na odległość 131,5 metra w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Kamil Stoch ocenił skok na odległość 136 metrów w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Dawid Kubacki oddał skok na odległość 131,5 metra w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Kamil Stoch oddał skok na odległość 136 metrów w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Tak relacjonowaliśmy kwalifikacje z Bischofshofen w Eurosport.pl

Dzięki zajęciu drugiego miejsca w sobotnim konkursie w Innsbrucku Kubacki wskoczył na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i miał 9,1 pkt przewagi nad Mariusem Lindvikiem. Trzeci Karl Geiger tracił do Polaka już 13,3 pkt, a broniący tytułu Ryoyu Kobayashi 13,7 pkt.

Na koniec na skoczków czekała rywalizacja w Bischofshofen. Wprawdzie w niedzielę zaplanowano jedynie kwalifikacje, ale biorąc pod uwagę, że rekord skoczni Paul-Ausserleitner-Schanze (HS140) należy od zeszłego roku właśnie do zawodnika z Nowego Targu (145 m), zapowiadały się one niezwykle ciekawie.

Szalona walka o złotego orła. "Ostatni konkurs będzie thrillerem" Nie milkną echa... czytaj dalej » W treningach Kubacki był 5. (129 m) i 8. (132). Najdalej z Biało-Czerwonych skakał Stoch, który dwukrotnie zajął 4. miejsce, dzięki skokom na odległość 130 i 137 metrów. Triumfowali Austriacy Michael Hayboeck i Stefan Kraft.

Fatalny Wolny, dobry Kot

Jako pierwszy z Polaków na belce usiadł w kwalifikacjach Wolny, ale po raz kolejny będzie chciał zapomnieć o swojej próbie. Tym razem uzyskał zaledwie 115 metrów, co oznaczało, że nie awansuje do konkursu głównego. Zawodnik z Bielsko-Białej spisał się jeszcze gorzej, niż na treningach (126 i 118).

Tuż po Wolnym skakał Stefan Hula. Choć odległość (122 m) nie powaliła, to zapewnił sobie udział w poniedziałkowych zmaganiach. Jeszcze większe powody do zadowolenia mógł mieć Maciej Kot, który uzyskał 126,5 m i również był pewien startu w ostatnim konkursie w Bischofshofen.

Żyła zrobił swoje

Im dalej, tym lepsze skoki. Hayboeck poleciał na 131 m, a chwilę później jego wynik poprawił Niemiec Markus Eisenbichler – 135 m. Jak się okazało, nie cieszył się długo z prowadzenia – tym razem inny z Niemców Constantin Schmid uzyskał aż 139 m. Ponadto udany skok oddał odradzający się Gregor Schlierenzauer (135 m).

W końcu przyszedł czas na Piotra Żyłę. Skoczek z Cieszyna nie zawiódł, ale też nie zachwycił – uzyskał 130 m, identycznie, co na drugim treningu. Awansu był pewny, pozostało tylko pytanie, kto będzie jego rywalem.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Piotra Żyły z kwalifikacji w Bischofshofen

Na tym etapie rywalizacji prowadził Daiki Ito – Japończyk poleciał na odległość 138 m.

Stoch i Kubacki bez problemu

Ponieważ kolejni skoczkowie zaczęli latać za daleko i mieli problemy z lądowaniem, organizatorzy postanowili obniżyć rozbieg o trzy stopnie, do dziesiątej belki. Nie miało to wpływu na dyspozycję Stocha, który potwierdził dobrą formę z treningów – 136 m plus 7 punktów rekompensaty dawało mu drugie miejsce za Ito.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha z kwalifikacji w Bischofshofen

Ten, który w poniedziałek będzie bronił prowadzenia w klasyfikacji generalnej, czyli Kubacki, oddał pewny i dobry stylowo skok – 131,5 metra. Spisał się niemal identycznie, jak na treningach. Zrobił to, co do niego należało i teraz może się skoncentrować na ostatnich zmaganiach w Austrii.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji w Bischofshofen

Kraft zwyciężył

Kwalifikacje wygrał Kraft. Austriak uzyskał 134,5 m, ale dostał bardzo dobre noty za styl i wyprzedził Ito. Trzecie miejsce zajął Stoch. Szósty wynik uzyskał Kobayashi (134 m), a dopiero 16. rezultat należał do Geigera (128 m).

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Stefana Krafta z kwalifikacji w Bischofshofen

Lindvik, który powinien być głównym rywalem Kubackiego do końcowego triumfu, zajął 9. miejsce ze skokiem na odległość 133 m.

Stoch zmierzy się w pierwszej serii konkursu z Rosjaninem Jewgienijem Klimowem. Rywalem Kubackiego (13. w kwalifikacjach) będzie Słoweniec Cene Prevc. Żyła (26.) powalczy z innym Słoweńcem Timim Zajcem, Kot (29.) z Junshiro Kobayashim, a Hula (47.) ze Schmidem.

Transmisja poniedziałkowego konkursu w Bischofshofen od godz. 17.15 w Eurosporcie 1 oraz w usłudze Eurosport Player. Relacja na żywo w eurosport.pl.

Cały sezon Pucharu Świata w skokach na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze

Pary KO 1. serii konkursu w Bischofshofen:



Piotr Żyła (Polska) - Timi Zajc (Słowenia)

Roman Koudelka (Czechy) - Jan Hoerl (Austria)

Killian Peier (Szwajcaria) - Anze Lanisek (Słowenia)

Maciej Kot (Polska) - Junshiro Kobayashi (Japonia)

Robin Pedersen (Norwegia) - Anders Haare (Norwegia)

Keiichi Sato (Japonia) - Domen Prevc (Słowenia)

Robert Johansson (Norwegia) - Daniel Andre Tande (Norwegia)

Gregor Deschwanden (Szwajcaria) - Pius Paschke (Niemcy)

Dmitrij Wasiljew (Rosja) - Michael Hayboeck (Austria)

Simon Ammann (Szwajcaria) - Karl Geiger (Niemcy)

Manuel Fettner (Austria) - Yukiya Sato (Japonia)

Mackenzie Boyd-Clowes (Kanada) - Gregor Schlierenzauer (Austria)

Cene Prevc (Słowenia) - Dawid Kubacki (Polska)

Antti Aalto (Finlandia) - Markus Eisenbichler (Niemcy)

Clemens Leitner (Austria) - Philipp Aschenwald (Austria)

Siergiej Tkaczenko (Kazachstan) - Daniel Huber (Austria)

Sondre Ringen (Norwegia) - Marius Lindvik (Norwegia)

Clemens Aigner (Austria) - Johann Andre Forfang (Norwegia)

Markus Schiffner (Austria) - Peter Prevc (Słowenia)

Stefan Huber (Austria) - Ryoyu Kobayashi (Japonia)

Taku Takeuchi (Japonia) - Stephan Leyhe (Niemcy)

Stefan Hula (Polska) - Constantin Schmid (Niemcy)

Jewgienij Klimow (Rosja) - Kamil Stoch (Polska)

Roman Trofimow (Rosja) - Daiki Ito (Japonia)

Naoki Nakamura (Japonia) - Stefan Kraft (Austria)