Mazurek Dąbrowskiego w Bischofshofen. Kubacki ze Złotym Orłem

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Bardzo miło skakać w Oberstdorfie i bardzo miło odnajdywać tutaj swoją dobrą formę. Teraz muszę powtarzać w każdych seriach to, co pokazałem w drugiej serii. A moja żona napisała, że odpaliłem wrotki - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Skoki były dobre jakościowo. Zrobiłem, co mogłem. Robię tyle, ile mogę, na inne rzeczy nie mam wpływu. Czasem tak bywa, nie za każdym razem dostaje się wszystko, co się chce - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 19. miejsce.

- Podchodzimy do Turnieju Czterech Skoczni jak do czterech konkursów Pucharu Świata. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szansach na końcowe zwycięstwo w tym cyklu - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal. Czech odniół się również do kwestii dyskwalifikacji Jakuba Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Maciej Kot oddał skok na odległość 126,5 m, co dało mu awans do środowej rywalizacji. Zobacz próbę Polaka. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Jeszcze nie wszystko działa tak, jakbym chciał, ale nie wiem, co może zagrać jeszcze lepiej. Potrzebowałem trochę dobrego czucia - powiedział Kamil Stoch, który w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen zajął 11. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Marius Lindvik nie oddał prowadzenia z pierwszej serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W drugiej części rywalizacji Norweg oddał skok na odległość 136 metrów, co zapewniło mu wygraną. To jego pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Fajnie się czułem w Garmisch-Partenkirchen. Jestem zadowolony, szkoda tylko, że trochę zabrakło. To podium smakuje bardzo dobrze, bo wiem, że kosztowało mnie to dużo pracy. Wiem jednak, że ona przynosi efekty. To jest bardzo ważne - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 3. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Dawid Kubacki wypadł świetnie, ale w drugiej serii mógł skoczyć lepiej, bo on jest w kapitalnej dyspozycji. Natomiast moje skoki były w kratkę. Robię, co mogę. Walczę - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Innsbrucku. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej serii rywalizacji. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej części rywalizacji. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Co mogę powiedzieć? Jestem po prostu bardzo szczęśliwy. To pochwała mojej cierpliwości, bo nic mi łatwo nie przychodziło, ale cieszę się, że się nie poddawałem - powiedział Dawid Kubacki po triumfie w Turnieju Czterech Skoczni.

- To dla mnie ogromnie przyjemna chwila. W każdym konkursie mogłem zrobić coś jeszcze lepiej, ale ogólnie to był dla mnie bardzo dobry turniej. Dzisiaj trochę stresu było, ale podszedłem do skoków zadaniowo. Na długo zapamiętam ten dzień - powiedział Dawid Kubacki po triumfie w Turnieju Czterech Skoczni.

- Do końca była nutka niepewności, ale Dawid pokazał klasę. Wytrzymał presję i zrobił niesamowitą rzecz. Podziękowałem mu za to wszystko. W domu będzie na niego czekać ulubione ciacho - powiedział Edward Kubacki, tata Dawida.

Dominator Kubacki. Tak odleciał rywalom Dawid Kubacki... czytaj dalej » To był jego konkurs. W pierwszej serii Kubacki poleciał spokojnie, a co najważniejsze daleko. 143 m to tylko o dwa metry krócej od rekordu skoczni należącego zresztą do niego. Polak nie dał żadnych szans w parze Słoweńcowi Cene Prevcovi, który uzyskał 132 m.

W finale, jako lider, również skoczył najdalej ze wszystkich - 140,5 m. To był nokaut. Kubacki mógł wyciągnąć ręce w geście zwycięstwa. Jego łączna nota to 300,9 pkt. Drugie miejsce zajął Karl Geiger (291), a trzecie Marius Lindvik (289,4).



W klasyfikacji generalnej TCS Kubacki uzbierał łącznie 1131,6 pkt. Lindvik stracił do niego 20,6 pkt, a Geiger 23,2.



Zasłużenie otrzymał więc Złotego Orła podczas ceremonii wręczenia nagród. Następnie z polskimi kibicami, których nie mogło zabraknąć w Bischofshofen, odśpiewał Mazurka Dąbrowskiego.

Małysz, Stoch i Kubacki

Równa forma i nokaut na koniec. Dawid Kubacki zwycięzcą Turnieju Czterech Skoczni Dawid Kubacki... czytaj dalej » Kubacki został trzecim - po Adamie Małyszu i Kamilu Stochu - reprezentantem Polski na liście zwycięzców tej prestiżowej imprezy. W dwóch pierwszych konkursach - w Oberstdorfie i w Garmisch-Partenkirchen - plasował się na trzecim miejscu. A w austriackim Innsbrucku był drugi.

Dopiero w Bischofshofen doczekał się wygranej (drugiej w karierze w pucharowych zawodach - pierwszy triumf odniósł 13 stycznia 2019 w Predazzo).

Urodzony w Nowym Targu niespełna 30-letni zawodnik jeszcze nigdy nie stał na podium Turnieju Czterech Skoczni. Najwyższe, czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej TCS zajął w ubiegłym roku.

Największym sukcesem Kubackiego jest tytuł mistrza świata, który zdobył na skoczni normalnej w Seefeld 1 marca 2019. W dorobku ma także m.in. brązowy medal olimpijski z Pjongczangu wywalczony w turnieju drużynowym.

Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Dawid Kubacki (Polska) 1131,6 pkt 2. Marius Lindvik (Norwegia) 1111 3. Karl Geiger (Niemcy) 1108,4 4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1096 5. Stefan Kraft (Austria) 1086 6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 1051 7. Domen Prevc (Słowenia)

1050,9 8. Peter Prevc (Słowenia) 1048,8 9. Daiki Ito (Japonia) 1039 10. Stephan Leyhe (Niemcy) 1037,5 ...



13. Kamil Stoch (Polska) 1023,6 14. Piotr Żyła (Polska) 1016,7 31. Maciej Kot (Polska) 571,9 35. Stefan Hula (Polska) 506,0

