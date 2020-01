Szalona walka o złotego orła. "Ostatni konkurs będzie thrillerem"

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 30. miejsce.

- To był dobry trening. Pierwszy skok był ok, dwa kolejne już gorsze. Miałem trochę problemów z pozycją najazdową. Wiedziałem, że w kwalifikacjach popełniłem błąd na progu i później trudno mi było wyciągnąć z tego lepszą odległość - powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach w Oberstdorfie.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 9. miejsce.

Gregor Schlierenzauer miał sporo szczęścia w kwalifikacjach w Oberstdorfie. Skok na odległość 112 metrów nie zapewniał mu awansu do konkursu, ale uzyskał go dzięki dyskwalifikacji Gregora Deschwandena.

- Bardzo miło skakać w Oberstdorfie i bardzo miło odnajdywać tutaj swoją dobrą formę. Teraz muszę powtarzać w każdych seriach to, co pokazałem w drugiej serii. A moja żona napisała, że odpaliłem wrotki - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce.

- Skoki były dobre jakościowo. Zrobiłem, co mogłem. Robię tyle, ile mogę, na inne rzeczy nie mam wpływu. Czasem tak bywa, nie za każdym razem dostaje się wszystko, co się chce - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 19. miejsce.

- Podchodzimy do Turnieju Czterech Skoczni jak do czterech konkursów Pucharu Świata. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szansach na końcowe zwycięstwo w tym cyklu - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal. Czech odniósł się również do kwestii dyskwalifikacji Jakuba Wolnego.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Maciej Kot oddał skok na odległość 126,5 m, co dało mu awans do środowej rywalizacji. Zobacz próbę Polaka.

- Jeszcze nie wszystko działa tak, jakbym chciał, ale nie wiem, co może zagrać jeszcze lepiej. Potrzebowałem trochę dobrego czucia - powiedział Kamil Stoch, który w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen zajął 11. miejsce.

Marius Lindvik nie oddał prowadzenia z pierwszej serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W drugiej części rywalizacji Norweg oddał skok na odległość 136 metrów, co zapewniło mu wygraną. To jego pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata.

- Fajnie się czułem w Garmisch-Partenkirchen. Jestem zadowolony, szkoda tylko, że trochę zabrakło. To podium smakuje bardzo dobrze, bo wiem, że kosztowało mnie to dużo pracy. Wiem jednak, że ona przynosi efekty. To jest bardzo ważne - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 3. miejsce.

- Dawid Kubacki wypadł świetnie, ale w drugiej serii mógł skoczyć lepiej, bo on jest w kapitalnej dyspozycji. Natomiast moje skoki były w kratkę. Robię, co mogę. Walczę - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Innsbrucku.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej serii rywalizacji.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej części rywalizacji.

"Teraz pozostał już tylko jeden konkurs, który zapowiada się jako polsko-norweski pojedynek, którego stawką jest wygrana w TCS" - skomentowały norweskie media.

Walka o statuetkę złotego orła, która jest nagrodą za wygranie klasyfikacji generalnej TCS, zapowiada się pasjonująco. Przed ostatnim konkursem Kubacki ma 9,1 punktów przewagi nad Lindvikiem. Trzeci ze stratą 13,3 pkt jest Niemiec Karl Geiger. Czwarty Kobayashi traci natomiast do Polaka 13,7 pkt.

"Nowa kometa skoków"

Szansa Kubackiego. Lider po Innsbrucku zwykle wygrywa TCS Prowadzący po... czytaj dalej » "Czy Lindvik będzie autorem sensacji i po 13 latach od zwycięstwa Andersa Jacobsena w sezonie 2006/2007 Norweg ponownie wygra TCS?" - zadał pytanie dziennik "Verdens Gang". Gazeta skomentowała, że "w tym najważniejszym dla niego momencie pozostała pogoń za silnym Kubackim, którego musi upolować, aby wygrać".



Kanał telewizji TV2 nazwał 21-letniego Lindvika "nową kometą skoków narciarskich", lecz zwrócił uwagę na jego młody wiek i "stosunkowo duże doświadczenie Kubackiego". "Lindvik nieoczekiwanie wyprzedził Kobayashiego i Karla Geigera i znajduje się teraz na drugim miejscu tracąc dziewięć punktów do Kubackiego".

"Doprowadził Norwegię do gorączki"

Kanał NRK nazwał obecny TCS jednym z najbardziej emocjonujących turniejów od bardzo wielu lat. "Nie pamiętam kiedy oglądałem coś podobnego" - ocenił Johan Remen Evensen, były reprezentant Norwegii, a obecnie komentator telewizyjny.



Dziennik "Dagbladet" stwierdził, że dramat Kobayashiego i jego nieoczekiwane 14. miejsce w Innsbrucku zmienił kompletnie układ sił: "ostatni konkurs będzie thrillerem po tym, jak Lindvik wygrywając drugie zawody doprowadził Norwegię do gorączki".

"Kubacki zagrożeniem"

"Jeżeli sam Dawid sobie nie przeszkodzi, to się uda" - Przed... czytaj dalej » "Aftenposten" skomentował, że "w Innsbrucku byliśmy świadkami sensacji w postaci słabych skoków faworytów Kobayashiego i Geigera i tylko równy Kubacki pokazał jak poważnym jest zagrożeniem".



"Po nieudanych skokach Kobayashiego Kubacki pokazał po raz trzeci formę i siłę i zasłużenie założył żółty plastron, lecz marzenie Lindvika jeszcze żyje. W Bischofshofen będziemy mieli wyjątkowo ciekawy konkurs" - napisał portal "Nettavisen".



Trener Norwegów Alexander Stoeckl powiedział na antenie TV2, że po drugim zwycięstwie Lindvika uronił kilka łez. "To był dla mnie wyjątkowo emocjonujący moment. Teraz Marius stoi przed wielką szansą. Do Kubackiego traci 9,1 punktu. Jest to dużo i mało, więc do następnego konkursu podejdzie z nastawieniem - wszystko albo nic" - podkreślił Stoeckl.

Biało-Czerwoni mają oczywiście swojego faworyta. Kubacki może zostać trzecim Polakiem w historii, który wygrał Turniej Czterech Skoczni. Wcześniej dokonali tego Adam Małysz (2001) i dwukrotnie Kamil Stoch (2017 i 2018).

Z Polaków do rywalizacji w niedzielę przystąpią: Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Stefan Hula i Jakub Wolny.

Kwalifikacje do konkursu z Bischofshofen w niedzielę (godz 16), zawody w poniedziałek.

WYNIKI KONKURSU W INNSBRUCKU Zawodnik Punkty (skoki) 1. Marius Lindvik (Norwegia) 253,3 (133,5/120,5)

2. Dawid Kubacki (Polska) 252 (133/120,5)

3. Daniel Andre Tande (Norwegia)

249,3 (126/131)

4. Stefan Kraft (Austria)

245 (123/127,5)

5. Stephan Leyhe (Niemcy)

241,6 (125/125)

6. Gregor Schlierenzauer (Austria) 240 (127,5/126)

7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 238,4 (131/120,5)

8. Karl Geiger (Niemcy) 236,5 (117,5/126)

9. Peter Prevc (Słowenia)

236,3 (127/122)

10. Domen Prevc (Słowenia)

234,6 (125/122)

--- 12. Piotr Żyła (Polska) 230,9 (117/125)

15. Kamil Stoch (Polska) 229,5 (126,5/118,5)

44. Maciej Kot (Polska)

99,6 (112,5)

50. Stefan Hula (Polska) 73,2 (100,5)